Роб Маршал кое-что понимает в мюзиклах. Знаменитый бродвейский режиссер и хореограф первым перенес на экран свою блестящую постановку "Чикаго", за что удостоился всех возможных наград, включая "Оскар", затем последовали мюзиклы "Девять" и "Чем дальше в лес…". И вот в первые дни нового года на экраны выйдет его первый оригинальный мюзикл - "Мэри Поппинс возвращается".

Роб, вам не кажется, что после классического диснеевского фильма 1964 года с Джули Эндрюс возвращаться к этой героине рискованно?



Роб Маршалл: Предложение поступило от той же компании Диснея, и я сказал себе: если уж выпала такая честь, именно я и должен это сделать. Ведь я давно мечтал поставить мюзикл, какого не было на бродвейской сцене, - а что может быть интереснее фантастического мира Мэри Поппинс! Старый фильм у меня в крови, я его знал наизусть и не собирался ставить просто сиквел. Хотелось сохранить трогательный мир первой картины, но создать оригинальный, многослойный, современный мюзикл. Его идея важна как никогда: в наши мрачные времена найти свет и надежду. Она близка всем, где бы мы ни жили, и, я надеюсь, найдет отклик у зрителей.

Поэтому вы перенесли действие во времена Великой депрессии?



Роб Маршалл: Именно. Это есть в книгах Памелы Трэверс, которая всю жизнь писала книги об эксцентричной британской няне. Да, действие фильма разворачивается в 1930-х, во времена Великой депрессии в Великобритании, когда и увидели свет первые книги о Мэри Поппинс. В центре сюжета повзрослевшие Джейн (Эмили Мортимер) и Майкл Бэнкс (Бен Уишоу), которые переживают смерть матери. И вот перед глазами своих бывших воспитанников является их загадочная няня и, заручившись поддержкой эксцентричной кузины Топси и добродушного Джека, с помощью магических трюков помогает вновь обрести радость. Как видите, и сюжет другой, и Мэри Поппинс изменилась.

Я бы сказала, она стала сложнее, многослойнее. Вы говорите во всех интервью, что если бы Эмили Блант не согласилась, то не было бы фильма.



Роб Маршалл: Я бы не сказал "Поехали!", если бы не было этой удивительной актрисы: она вобрала в себя все, что есть в Мэри Поппинс. Внешне строга, но эксцентрична, обладает британским юмором в сочетании... с британским акцентом. Она умеет петь, танцевать, у нее есть стиль, она может быть неотразимой, и в ней есть что-то от классической дивы классического Голливуда. Я с ней впервые встретился в своем фильме "Чем дальше в лес…" и влюбился мгновенно и навсегда. Мы называем наши отношения - simpatico.

А ведь были обстоятельства, когда она могла не согласиться. Она мне сама рассказала.



Роб Маршалл: Да, были. Когда я ей позвонил с предложением сыграть Мэри, она ответила, что беременна. Нет проблем, сказал я, мы подождем. А знаете, аналогичная ситуация произошла и с первым фильмом. Когда писался сценарий, Уолт Дисней лично предложил роль героини Джули Эндрюс, та ответила, что беременна, но Дисней хотел снимать именно Эндрюс и тоже отложил работу. Как видите, все повторяется. А идея фильма проста, даже тривиальна, но очень для меня важна: под тяжестью обстоятельств не утратить способность по-детски радостно воспринимать жизнь. Найти свет, когда надежда почти потеряна.

Этот свет буквально воплощен в новом персонаже - фонарщике Джеке. Лин Мануэль-Миранда, звезда бродвейского мюзикла "Гамильтон", потрясающе справился с этой ролью, а танец хранителей фонарей - один из лучших эпизодов фильма.



Роб Маршалл: Спасибо, но честно скажу: находка не моя. Это мой партнер продюсер Джон ДеЛука был потрясен его Гамильтоном. Мы боялись предложить Лину роль: он был безумно занят в спектаклях, его даже прозвали бароном Бродвея. Но он сразу согласился. Это его первая большая роль в кино - и сколько света он привнес в фильм! Каждый эпизод с ним вызывает улыбку.

Идея фильма проста, даже тривиальна: под тяжестью обстоятельств не утратить способность по-детски радостно воспринимать жизнь

Есть у вас еще один новый персонаж: великая Мэрил Стрип сыграла Топси, сестру Мэри. Она поет, танцует, выполняет безумные трюки. Как вам удалось ее заполучить?



Роб Маршалл: Мы сдружились с Мэрил еще на съемках "Чем дальше в лес...", где она играла вместе с Эмили Блант. А все это безумие в фильме "Мэри Поппинс" придумала сама Мэрил, хотя и под моим чутким руководством. Она уважительно относится к любым ремаркам режиссера. Мы ведь два месяца репетировали, прежде чем приступить к съемкам.

Вы подчеркнули, что ваш фильм не ремейк и не сиквел. Но все же включили в оригинальный сюжет цитаты из старого фильма?



Роб Маршалл: Так было задумано: мне нужно было вплести в саундтрек хорошо знакомые мелодии, добиться сплава старой, рисованной от руки анимации с живым действием.

В первом фильме Лондон был построен в студии, а вы снимали в самом Лондоне - это принципиально?



Роб Маршалл: Конечно. Нам нужен был реальный Лондон 30-х годов с реальным собором Св. Петра, реальными мостами. Мы хотели показать реальных людей с их проблемами и противопоставить им красочный мир фэнтези. Но в дизайне использовали изумительно красивые рисунки художника первого фильма Петера Алана Шоу.

В фильме 1964 года роли трубочиста Берта и Доуса-старшего исполнял легендарный Дик Ван Дайк. Теперь у вас он играет Доуса-младшего и, хотя ему уже 91 год, отплясывает очень лихо. Он единственный из старого состава, такое связующее звено…

Роб Маршалл: Это была моя мечта, но я не мог вообразить, что он откликнется с таким энтузиазмом. Его появление на съемочной площадке было праздником для всех нас. А когда он мне сказал, что атмосфера на съемках напомнила ему старый фильм, я не мог сдержать слезы. Ради таких моментов стоит работать.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"