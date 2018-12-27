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27.12.2018 14:30
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга

Текст: Ольга Игнатова

С 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года специалисты региональных управлений Роспотребнадзора ответят на все вопросы, связанные с услугами такси и каршеринга. Как уточняют в федеральном управлении санитарного ведомства, с 5 по 19 ноября уже проводилась общероссийская "горячая линия" по такси. Тогда было предоставлено более 3 тысяч консультаций. Россиян интересовали вопросы, связанные деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы о правилах пользования набирающей популярность в крупных городах услуги - каршерингом.

Фото: depositphotos
Такси будут обязаны ездить с "шашечками"

Повторно запустить "горячую линию" в Роспотребнадзоре решили в связи с тем, что в преддверии Нового года и в дни новогодних каникул услуги таксистов традиционно пользуются повышенным спросом. И у пассажиров при этом возникает множество вопросов, особенно у тех, которые будут путешествовать по российским городам и заказывать там такси или брать машины напрокат (каршеринг).

В Роспотребнадзоре уточняют, что в каждом регионе свои телефоны "горячих линий". Найти их можно на сайте территориального управления Роспотребнадзора. В Москве, в частности, можно звонить по номеру : 8 (495)785-37-41.

Экономика Транспорт Правительство Роспотребнадзор Правила работы такси
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