Россиян нет среди пострадавших во время нападения на церковь в Вене

Российское посольство в Австрии сообщило том, что граждан РФ среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене нет. Об этом сотруднику российского посольства заявил представитель австрийской полиции, информирует ТАСС .

Полиция Вены брошена на поиски двух отморозков, которые среди бела дня совершили нападение на монастырский храм, расположенный в 21-м округе Вены.

Преступники, вооруженные оружием и арматурой, связали и стали избивать монахов, требуя от них денег и ценные вещи. После они ограбили храм.

В полиции исключили версию теракта. Пятеро монахов получили ранения различной степени тяжести, один из них находится в критическом состоянии.

Местные СМИ также сообщили о нескольких пострадавших из числа прихожан. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Twitter австрийской полиции, незадолго до трагедии неизвестный злоумышленник по телефону сообщил о минировании собора святого Стефана в центре Вены. Туда были брошены большие силы полиции, которые приступили к эвакуации людей из центра города.