Россиянин погиб на заводе в Корее

Гражданин России, работавший на одном из заводов в Южной Корее, погиб в результате несчастного случая.

Как сообщили в полиции Кореи, инцидент произошел 26 декабря в 17 часов 10 минут вечера на предприятии по выпуску запчастей для автомобилей, расположенном в волости Кодок уезда Есан провинции Южная Чхунчхон. В результате несчастного случая погиб гражданин России, который работал на заводе в секции по оцинковке деталей. Про него известно, что он был этническим корейцем, его фамилия Пак, ему 29 лет, на завод устроился с мая этого года, работал на законных основаниях.

В 9 часов вечера того же дня все работы на заводе были прекращены, следователи начали работу на месте трагедии.