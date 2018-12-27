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27.12.2018 12:23
Рубрика: Власть

Российские спасатели за 28 лет спасли более 2 млн жизней

Текст: Иван Петров
За 28 лет службы российские спасатели при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий спасли более 2 миллионов человеческих жизней. Об этом в четверг на совещании, посвященном профессиональному празднику спасателей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

День спасателя введен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года и отмечается 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

По словам министра, за 28 лет при помощи спасателей были сохранены жизни более 2 миллионов человек, ликвидировано свыше 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 миллионов пожаров. За тот же период проведены сотни международных гуманитарных операций, добавил глава МЧС.

Евгений Зиничев отметил, что за этими цифрами стоит смысл и результат работы МЧС. Он пожелал сотрудникам министерства успехов и вручил особо отличившимся пожарным и спасателям госнаграды.

На совещании министр также похвалил активных пользователей социальных сетей. По его словам, оперативно размещаемая в соцсети информацию о происшествии помогает работе спасателей. "В дежурной группе есть мониторинг СМИ и соцсетей, поэтому это помогает нашей работе", - рассказал Зиничев, отметив, что неоднократно было так, что об инциденте сотрудники МЧС узнавали из соцсетей.

Дело в том, что некоторые не звонят в экстренные службы, зато сразу размещают информацию об увиденном в социальных сетях.

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