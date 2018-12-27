Российские спасатели за 28 лет спасли более 2 млн жизней

За 28 лет службы российские спасатели при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий спасли более 2 миллионов человеческих жизней. Об этом в четверг на совещании, посвященном профессиональному празднику спасателей, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

День спасателя введен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года и отмечается 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.

По словам министра, за 28 лет при помощи спасателей были сохранены жизни более 2 миллионов человек, ликвидировано свыше 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 миллионов пожаров. За тот же период проведены сотни международных гуманитарных операций, добавил глава МЧС.

Евгений Зиничев отметил, что за этими цифрами стоит смысл и результат работы МЧС. Он пожелал сотрудникам министерства успехов и вручил особо отличившимся пожарным и спасателям госнаграды.

На совещании министр также похвалил активных пользователей социальных сетей. По его словам, оперативно размещаемая в соцсети информацию о происшествии помогает работе спасателей. "В дежурной группе есть мониторинг СМИ и соцсетей, поэтому это помогает нашей работе", - рассказал Зиничев, отметив, что неоднократно было так, что об инциденте сотрудники МЧС узнавали из соцсетей.

Дело в том, что некоторые не звонят в экстренные службы, зато сразу размещают информацию об увиденном в социальных сетях.