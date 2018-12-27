Российскому рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Топовому российскому хип-хоп-исполнителю и актеру Элджею (Allj, настоящее имя - Алексей Узенюк) Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал "Один плюс один". Который, в свою очередь, сослался на ответ спецслужбы на запрос депутата украинского парламента Парасюка.

Уточнено, что рэпера "забанили" "в интересах обеспечения безопасности государства".

"Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года", - говорится в ответе СБУ. Копия которого доступна на сайте телеканала.

При этом известно, что Элджей все же успел отыграть 25 ноября концерт в Киеве. Что нашло подтверждение на фото, размещенных в соцсетях.

Узенюк родился в 1994 году в Новосибирске. Первый альбом выпустил в 2014-м. Пик славы - 2017-й, когда трек рэпера "Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из главных русскоязычных хитов года.

Этим летом в СМИ появилась информация, что Узенюк и Анастасия Ивлеева, ведущая шоу "Орел и решка. Перезагрузка", официально объявили себя парой.

В текущем году Элджей принял участие в русском дубляже мультфильма "Ральф против интернета", в котором озвучил Спамли.