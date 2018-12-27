Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров

Ростуризм по аналогии с оперативной системой отчетности и мониторинга финансового состояния авиакомпаний, которая есть в Росавиации, будет вести мониторинг финсостояния туроператоров, чтобы исключить ситуации, когда российские туристы не могут вернуться с отдыха домой. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

Мониторинг финансового состояния авиакомпаний ведется более года, напомнил Дитрих. Эту работу, похоже, пришло время сделать и в отношении туристических компаний, сказал министр. "Глава Минэкономразвития Максим Орешкин откликнулся на наши просьбы и оперативно подготовил документ о мониторинге финсостояния туроператоров", - отметил министр. И Ростуризм, и Росавиация должны рука об руку в ситуациях, когда российские туристы застревают за границей по вине туроператоров.