Самые ожидаемые фильмы 2019 года

2019-й для мирового кино - опять год ремейков и сиквелов: оригинальных идей все меньше. В этом смысле выгодно отличаются российские кинопроекты.

Среди наших фильмов нового года - историческая драма из XV века "Сердце Пармы", экранизация романа Алексея Иванова в интерпретации Антона Мегердичева ("Метро", "Движение вверх"). Обещает стать событием "Февральский дневник" - кинодрама о первом, самом страшном годе ленинградской блокады, которую по своему сценарию завершает Андрей Зайцев ("Моя Великая война", "14+"); в основе - "Дневные звезды" Ольги Берггольц и воспоминания блокадников.

К острейшей социальной проблеме - попыткам рабочих отстаивать свои права в условиях кризиса некогда мощной индустрии - обратился в фильме "Завод" Юрий Быков ("Майор", "Дурак"). В год вывода "ограниченного контингента" советских войск из Афганистана вернет нас новая работа Павла Лунгина "Братство" - режиссер определяет жанр фильма как военную драму с элементами комедии.

В новом году обещают, наконец, завершить фантастический боевик Никиты Аргунова "Кома" с Алексеем Серебряковым и Риналем Мухаметовым. Его выход ожидался еще в 2017-м, но фильм по разным причинам застревал. Сюжет перенесет нас в пространство массовой комы, где существуют лишь хаотичные воспоминания о реальности.

Не обойдется и без сиквелов: Роман Прыгунов затеял продолжение "Невероятных приключений итальянцев в России", где на родину Андрея Миронова приедут дети героев классической комедии Эльдара Рязанова, а Федор Бондарчук снимает сиквел своего катастрофического фэнтези "Притяжение" с теми же Ириной Старшенбаум, Александром Петровым и Риналем Мухаметовым - действие происходит спустя три года после событий первой части.

Что касается мировых новинок, то нас ждут новые "Человек-паук-4", "Король Лев-2", "Оно-2", "Люди в черном-4", "Люди Икс-3", "Трансформеры-7", "Плохие парни-4", "Чудо-женщина-2", "Лего-2", "Годзилла-2", "Мстители-4", "Хеллбой-3", "Аладдин-2", "История игрушек-4", "Дамбо-2", "Кладбище домашних животных-2", "Холодное сердце-2", не говоря о 9-м эпизоде бесконечных "Звездных войн" - то есть, как ни грустно, ничего нового. Хотя участие в режиссерской сборной таких звезд, как Тим Бертон (история о слоненке Дамбо) и Гай Ричи ("Аладдин) заставит насторожиться любого синемана. Кроме того, Джеймс Кэмерон в качестве продюсера готовит нам "Терминатора-6" с 70-летним Шварценеггером в символической роли "старого Терминатора" и с 38-летним техасцем Габриэлем Луной в роли Терминатора "нового". Из премьер, которые вряд ли обманут ожидания, назову "Однажды в Голливуде" - драму-комедию Квентина Тарантино о событиях на "фабрике грез" в эпоху, когда в Лос-Анджелесе орудовала секта религиозных фанатиков Мэнсона; в картине снялись Брэд Питт и Курт Рассел.