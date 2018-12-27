Провинция Аньхой - родина китайских сельскохозяйственных реформ 1978 года. Этой осенью местный житель Хуан Цинчан из деревни Сяоган собрал уже шестой свой урожай груш. По словам Хуана, он настроен оптимистично и верит в большие перспективы сельскохозяйственного сектора, который в последние десятилетия пережил немало реформ.

Желая не отставать от новаторов, Хуан в 2008 году покинул свой родной город в провинции Цзянсу, переехал в Сяоган и взял в аренду сельскохозяйственные угодья. В последние годы арендная плата увеличилась, и теперь за свои 40,5 гектара земли он платит около 455 тысяч юаней (65 770 долларов) в год. Даже с учетом этих выплат Хуан ожидает, что чистая прибыль от урожая груш составит не менее 650 тысяч юаней.

По словам первого секретаря партии Сяоган Ли Цзиньчжу, сегодня местные жители используют под бизнес более 60 процентов пахотных земель общей площадью 10 тысяч гектаров. Некоторые по-прежнему сами работают на своей земле. Посреди сельхозугодий Хуана даже есть участки, где местные жители растят рис. "Это показывает, что у фермеров теперь больше выбора, чем когда-либо. Они вольны распоряжаться собственными земельными участками по своему усмотрению, хотя и не могут их продать", - сказал Хуан.

Из всех вариантов ведения бизнеса в других частях страны Хуан выбрал Сяоган. "Меня вдохновил местный пионерский дух", - говорит он.

Сяоган занимает особое место в истории развития сельского хозяйства в Китае. В эпоху коллективизации, которая длилась почти 20 лет, 18 местных жителей в ноябре 1978 года тайно подписали соглашение о разделении своих общих земель на семейные участки для увеличения эффективности труда и повышения урожайности. "Мы очень рисковали", - вспоминает 75-летний Янь Цзиньчан, один из тех 18 жителей, который в 2008 году открыл в деревне ресторан и теперь зарабатывает 140 тысяч юаней в год. Но в то время у Яня едва хватало урожая, чтобы накормить семью из восьми человек. "Тысячи местных фермеров бежали от голода в города, в том числе в Пекин, - рассказал Янь. - Мы были фермерами, у нас была земля - почему же мы голодали? Все наши надежды и мечты были разрушены".

У фермеров теперь больше выбора. Они вольны распоряжаться собственными земельными участками по своему усмотрению, хотя и не могут их продать

Чтобы как-то прокормить свои семьи, многие женщины начали исполнять на улицах местный народный танец с цветистыми барабанами - Фэнъян Хуагу, который вскоре стал известен на всю страну. А с весны 1979 года 18 фермеров-"заговорщиков" принялись с энтузиазмом тайно культивировать свою землю. В первый же год урожай, полученный домохозяйствами, вырос в рекордные пять раз. Скрыть правду от местных властей было уже нельзя. И вскоре на всех уровнях государственного управления началась дискуссия о приватизации земли. Эксперимент деревни Сяоган получил поддержку многих лидеров, включая Дэн Сяопина, и был поддержан центральным правительством. Передовая практика получила распространение по всей стране. В соответствии с реформой собственность на сельхозугодья по-прежнему принадлежала государству, но теперь фермеры могли заключать контракты по новой системе. Контракты не ограничивали фермеров по срокам, что помогало сохранить развитие сельских районов и сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе. "Разделение собственности и новые договорные права инициировали 40-летнее процветание сельхозсектора", - считает заместитель декана факультета экономики сельского хозяйства и развития сельских районов Народного китайского университета в Пекине Чжэн Фэнтянь.

Но жизнь не стоит на месте, и уже в XXI веке некоторые фермеры просто отказались от своей земли либо отдали ее другим бесплатно, так как работа в городах могла принести им гораздо больший доход. В 2008 году крестьянам из Сяогана было разрешено передать свою землю новым энтузиастам, таким как Хуан, в рамках пилотной программы. "Сейчас на фермах работают главным образом женщины, дети и старики, что несколько затрудняет производство, - говорит Чжэн Фэнтянь. - Поэтому эта практика является еще одним крупным прорывом в сельской реформе страны и окажет большое влияние на развитие сельского хозяйства в будущем".

Кстати, за последние годы десятки компаний были привлечены в Сяоган. Среди них и Panpan Foods Investment Co провинции Фуцзянь, которая должна обеспечить для местных жителей более 2000 рабочих мест.