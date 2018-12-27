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Рубрика: Спорт

Круги почета

"Рождественская гонка" станет прощальной для Шипулина, Домрачевой и Бьорндалена
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
"Рождественская гонка звезд", ежегодно проводимая на футбольном стадионе немецкого Гельзенкирхена в формате "микст 1+1", на этот раз будет особенной. Сразу три знаменитости попрощаются с большим спортом: величайший норвежец Уле Эйнар Бьорндален, его супруга из Белоруссии Дарья Домрачева и россиянин Антон Шипулин.
Наша Екатерина Юрлова весьма успешна в "Рождественской гонке", она выигрывала ее дважды и с разными напарниками. Фото: РИА Новости Наша Екатерина Юрлова весьма успешна в "Рождественской гонке", она выигрывала ее дважды и с разными напарниками. Фото: РИА Новости
Наша Екатерина Юрлова весьма успешна в "Рождественской гонке", она выигрывала ее дважды и с разными напарниками. Фото: РИА Новости

У этих спортсменов на троих чертова дюжина золотых олимпийских наград - восемь, четыре и одна соответственно. Бьорндален официально объявил о завершении карьеры в апреле, ему 44 года. Домрачева огорчила своих болельщиков в июне, в августе ей исполнилось 32. Самый молодой из тех, кто решил зачехлить винтовку, - Шипулин. О том, что "Рождественская гонка звезд" станет для него последней, 31-летний Антон рассказал на днях на специально созванной пресс-конференции в Москве.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Завтра Бьорндален и Домрачева сразятся за победу вместе, Шипулин выступит с Екатериной Юрловой-Перхт. Вот состав других дуэтов: Ванесса Хинц - Эрик Лессер, Дениз Херрманн - Симон Шемп (все - Германия), Юлия Джима - Артем Прима (Украина), Доротея Вирер - Лукас Хофер (Италия), Фуюко Татидзаки - Микито Татидзаки (Япония), Лиза Тереза Хаузер - Доминик Ландертингер (Австрия), Анаис Бескон - Эмильен Жаклен (Франция), Вероника Виткова - Михал Крчмар (Чехия).

Соревнования состоят из масс-старта и гонки преследования. Первыми на дистанцию отправляются девушки, они проходят круг внутри стадиона и за его пределами, отрабатывают на огневых рубежах из положений лежа и стоя, затем передают эстафету партнерам. И так несколько раз. Промахи караются крошечным штрафным кругом - 25 метров. В гонке преследования участники уходят на трассу с отставанием от лидера, полученным в масс-старте.

Биатлонисты, которые в пятницу выйдут на старт в последний раз, выиграли на троих 13 высших олимпийских наград

Шоу-гонка ведет свою историю с 2002 года. Среди россиян в Гельзенкирхене побеждали дуэты: Екатерина Юрьева - Дмитрий Ярошенко (2007), Светлана Слепцова - Евгений Устюгов (2010), Екатерина Юрлова - Антон Шипулин (2012), Екатерина Юрлова - Алексей Волков (2017). Сейчас у Юрловой есть возможность взять третий титул.

Где будем смотреть

29 декабря, суббота, "Матч ТВ"

20.05, 21.20 Масс-старт, гонка преследования. Прямая трансляция.

Спорт Биатлон
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