Силуанов рассказал о планах по дедолларизации

Россия намерена снижать долю расчетов в долларах и в этом, и в следующем году без каких-либо ограничений для граждан. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, использование рубля и других валют, которые не подвергаются ограничениям при проведении платежей, выгодно предприятиям. Он также подтвердил, что ограничений для населения на хранение сбережений в долларах и других валютах вводить не планируется. Речь идет только об облегчении расчетов в российской валюте по поставкам товаров и услуг для предприятий.

Ранее Силуанов рассказывал, что сейчас около трети международных платежей России в долларах проводятся с задержкой. По его словам, эта проблема наиболее актуальна в сфере оборонных контрактов.

Также глава Минфина сообщал, что правительство намеревается через налоговые преференции стимулировать участников внешнеторговой деятельности к расчетам в национальных валютах. План по дедолларизации экономики, который содержит эти и другие предложения, подготовлен Минфином, Минэкономразвития и Банком России и внесен на рассмотрение в кабмин, отмечал Силуанов.