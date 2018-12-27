Он был знатоком Пушкина, прекрасно знал Рим Бродского. Да и сам за много-много лет работы в Италии стал достопримечательностью вечного города. Блистательный журналист, русский интеллигент, научивший своих соотечественников любить страну Данте и Феллини, а итальянцев уважительно относиться к современным россиянам, внукам и правнукам золотого и серебряного веков великой русской литературы.

Мы гуляли по Вечному городу, и на одной из узеньких улиц попалось обыкновенное зеркало на стене, в котором на мгновение отразился Букалов. Теперь я вижу это как его портрет на память любимому Риму. Фото: Юрий Лепский

В последние несколько лет Алексей Михайлович уже плохо видел. Два года назад мы в очередной раз встретились с ним в Риме и, махнув рукой на недуги, решили прогуляться по городу. Он взял меня под руку, я осторожно вел его по узеньким улочкам, а он рассказывал. "Смотрите, - говорил он, - сейчас слева откроется маленькая площадь с чудесным фонтаном четырех черепах...". Я смотрел налево и точно в это мгновенье перед нами оказывалась знаменитая пьяцца Маттеи. Мы шли дальше, и он показывал мне площади и улочки, которые уже не видел сам. Так же великолепно он ориентировался в его любимом девятнадцатом веке, в Ватикане, в истории христианства, в творчестве Пушкина и Бродского.

А теперь... Наши соболезнования его чудесной жене Гале, всем его читателям и почитателям, его Риму и его Москве.