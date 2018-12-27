СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры

США и Китай в очередной раз попробуют преодолеть разногласия в области торговой политики за столом переговоров.

В январе следующего года Пекин для этого посетит американская делегация, которую возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Кроме того в составе группы чиновников из Вашингтона в КНР отправится заместитель главы американского финансового ведомства Дэвид Мэлпас. Последний в минфине отвечает за международную проблематику.

Примечательно, что китайская сторона официально подтвердила проведение переговоров с США в январе. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн. Впрочем, Пекин не стал называть конкретную дату консультаций.

Встреча пройдет на фоне сложностей, которые имеются в отношениях двух стран. Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует в начале следующего года запретить американским компаниям покупать оборудование китайских производителей Huawei и ZTE.

Свою подпись под соответствующим указом глава американского государства может поставить уже в январе. Проработка документа находится на завершающей стадии. Министерству торговли США будет предписано тормозить сделки с компаниями, которые несут потенциальные угрозы для американской национальной безопасности.