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Рубрика: В мире

СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Министерство обороны РК Фото: Министерство обороны РК
Фото: Министерство обороны РК

В новом издании "Белой книги министерства обороны Республики Корея" исчезнет характеристика Вооруженных сил КНДР в качестве "врага". Об этом сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на свои источники.

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По информации СМИ, издание за 2018 год "Белой книги министерства обороны РК", которая выходит раз в два года, появится в январе 2019 года и станет доступно для всех желающих. В этом документе военные Юга обычно рассказывают о состоянии своей армии, направлениях реформирования, а также дают характеристику отношений с другими странами.

По информации "Тона Ильбо", отныне армия Юга не будет называть Вооруженные силы КНДР своим врагом, как это было в предыдущем издании "Белой книги". Вместо этого по поводу "врагов" Республики Корея будет сказано, что ими являются "все силы, которые создают угрозу для территории Республики Корея, жизни ее граждан и сохранности имущества". До это же говорилось, что "Вооруженные силы Северной Кореи являются нашим врагом".

Эти новшества станут отражением политики администрации президента РК Мун Чжэ Ина, который настроен на сотрудничество с Северной Кореей и уже провел три личных встречи с Ким Чен Ыном, посетив в том числе и Пхеньян с официальным визитом.

Фото: EPA
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"Было бы противоречием называть врагами тех, с кем мы договорились о широких мерах по снижению напряженности и прочих шагах по примирению", - цитирует "Тона Ильбо" слова чиновника в правительстве Южной Кореи, который высказался на условиях анонимности.

Впрочем, следует ожидать, что это новшество не придется по душе консервативным силам РК, которые до сих пор с большим подозрением относятся к КНДР.

Вообще по поводу Северной Кореи в "Белых книгах" военного ведомства РК использовались разные эпитеты. Так, армию КНДР стали называть "главным врагом" с 1995 года, и это продолжалось вплоть до 2000 года. В 2004 году, когда к власти пришел президент Но Мун Хен, Северную Корею характеризовали как "прямую военную угрозу", в 2006 году - как "серьезную угрозу". Когда у власти оказался консервативный президент РК Ли Мен Бак, то тональность стала более жесткой. В 2008 году КНДР стала "прямой и серьезной угрозой", а с 2010 года вернулось обозначение армии Севера как "врага" южнокорейских военных. Это произошло в связи с событиями марта и ноября 2010 года, когда по версии Сеула северокорейской торпедой был потоплен южнокорейский корабль "Чхонан", а затем артиллерия КНДР обстреляла остров Ёнпхёндо.

В мире Восточная Азия Южная Корея Отношения двух Корей
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