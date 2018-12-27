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Sony представила январскую подборку бесплатных игр для PS plus

27.12.2018,  
11:49
Текст:  Богдан Бобров
Фото: PlayStation Россия/YouTube Фото: PlayStation Россия/YouTube
Фото: PlayStation Россия/YouTube

Sony представила обновленный список игр, которые подписчики сервиса Playstation plus смогут бесплатно получить в январе.

Steep для консоли PS4 - заглавная игра в раздаче. В аркадном симуляторе зимних экстремальных видов спорта игроков ждет заснеженный открытый мир, соревновательный дух и множество сетевых социальных элементов.

При наличии пары друзей Portal Knights может стать отличным кооперативным развлечением. Различные классы героев, симпатичная графика, случайно генерируемые карты и события в полной мере раскрываются на актуальной приставке от Sony.

Времена, когда на третью PS бесплатно раздавали AAA-проекты, давно прошли. Zone of the Enders HD Collection - переиздание классики для старушки PS2 от японской компании Konami про битвы огромных человекоподобных роботов. Несмотря на то, что к игре приложил руку знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима, все основные механики безнадежно устарели, и играть в такое в 2019 году - больше вопрос исторического интереса или ностальгии.

Вторая игра для трешки - музыкальная аркада Amplitude. Эдакая Guitar Hero на минималках с геймпадом вместо гитары.

Владельцы портативной PS Vita смогут бесплатно загрузить ролевую Fallen Legion: Flames of Rebellion и пиксельную Super Mutant Alien Assault.

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Все игры станут доступны для загрузки сразу после наступления Нового года - во вторник 1 января. До этого момента еще можно успеть без дополнительной платы добавить в коллекцию все позиции из декабрьского списка: SOMA (PS4), Onrush (PS4), Steredenn (PS3), Steins;Gate (PS3), Iconoclasts (PS Vita & PS4), Papers, Please (PS Vita).

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