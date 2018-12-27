Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого официальный Киев обвиняет в государственной измене, на месяц продлили арест. Мужчина останется в тюремной камере как минимум до 27 января 2019 года.

Москва потребовала немедленно освободить Кирилла Вышинского, который находится под стражей уже более полугода. Российские дипломаты призвали международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти.

"В очередной раз подчеркиваем, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Вышинского и его незамедлительного освобождения", - говорится на сайте МИД России.

Напомним, что журналист Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. После ареста в его квартире был проведен обыск. Ему инкриминируют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и государственную измену. Вышинскому грозит 15-летний тюремный срок.