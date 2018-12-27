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Рубрика: Общество
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Топ речевых ошибок русскоязычных журналистов

Текст: Елена Кухтенкова
Журналисты путают строчные и прописные буквы, не знают правописания аббревиатур, ошибаются в слитном и раздельном написании частиц. Многие из них не умеют ставить "ь" в глагольных формах. Да-да, коллеги пасуют перед школьным "-ться, -тся"!
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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И все же главные проблемы, которые топят современных акул пера, связаны со сложными случаями орфографии и пунктуации. К таким выводам эксперты Российского общества преподавателей русского языка и литературы русского языка (РОПРЯЛ) пришли, подведя итоги исследования "Vox populi: мониторинг речевого поведения русскоязычных журналистов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья". Проект создан по заказу Министерства просвещения РФ.

Специалисты скрупулезно проанализировали более полутора сотен печатных материалов не только отечественных СМИ, но и прессы Аргентины, Эстонии, Германии, США, Италии, Литвы, Испании, Латвии и других стран. Помимо этого, анализу подверглись около сотни аудиозаписей.

По данным сайта РОПРЯЛ, среди пунктуационных ошибок встречается и неправильное оформление прямой речи, все чаще вместо двоеточия ставится тире.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Подражание некоторым западным образцам привело к изменениям в интонационной картине звучащей речи отечественных теле- и радиоведущих. Например, обнаруживается "английский" вариант понижения тона в повествовательном предложении. На качестве восприятия звучащей речи отрицательно сказывается и отсутствие грамматических пауз.

По результатам исследования авторы подготовят методические рекомендации для вузов, которые занимаются подготовкой журналистов. Они будут касаться совершенствования имеющихся программ по преподаванию русского языка и стилистики.

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