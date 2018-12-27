Трамп прибыл на базу ВВС Рамштайн в Германии

Дональд и Меланья Трамп на авиабазе Рамштайн в Германии, 27 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, где поприветствовали американских военнослужащих, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Авиабаза Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил США на территории Германии и за пределами Соединенных Штатов. Здесь расположена штаб-квартира Европейского командования американских ВВС, пишет ТАСС.

В Германию чета Трампов прибыла после визита в Ирак. Там американский лидер и первая леди посетили военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где пообщались с американскими военнослужащими. Глава Белого дома также встретился с послом США в Ираке и с командным составом.