Трамп прибыл на базу ВВС Рамштайн в Германии

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, где поприветствовали американских военнослужащих, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Авиабаза Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил США на территории Германии и за пределами Соединенных Штатов. Здесь расположена штаб-квартира Европейского командования американских ВВС, пишет ТАСС.
В Германию чета Трампов прибыла после визита в Ирак. Там американский лидер и первая леди посетили военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где пообщались с американскими военнослужащими. Глава Белого дома также встретился с послом США в Ираке и с командным составом.