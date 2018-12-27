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27.12.2018 10:45
Рубрика: В мире

Трамп собирается запретить покупку оборудования Huawei и ZTE

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп планирует в начале следующего года запретить американским компаниям покупать оборудование китайских производителей Huawei и ZTE.
Свою подпись под соответствующим указом глава американского государства может поставить уже в январе, передает агентство Reuters со ссылкой сразу на несколько осведомленных источников.

Фото: Depositphotos.com
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Проработка документа находится на завершающей стадии, в текст которого вносятся заключительные правки. Ожидается, что министерству торговли США будет предписано тормозить сделки с компаниями, которые несут потенциальные угрозы для американской национальной безопасности.

Подобный шаг позволит окончательно выдавить китайских гигантов с рынка США. Хозяин Белого дома утверждает, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с китайским правительством, а производимое указанными компаниями оборудование может использоваться Пекином для слежки и несанкционированного сбора данных.

Ранее Вашингтон призвал провайдеров беспроводной связи и интернета в Германии, Италии и Японии отказаться от оборудования Huawei. Американская сторона при этом сослалась на необходимость обеспечения безопасности своих военных объектов за рубежом.

Фото: REUTERS
Минюст США взял заложника, чтобы обеспечить Трампу успешную сделку с Китаем

Официальный Токио моментально отреагировал на команду из Белого дома и уже 10 декабря запретил Huawei и ZTE участвовать в госзакупках. Решение было принято по итогам заседания глав ведомств, которое было посвящено вопросам кибербезопасности. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга подчеркнул, что для Японии важно отказаться от оборудования, которое может нести в себе вредные функции и применяться для кражи данных.

В мире США Торговые войны Дональд Трамп
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