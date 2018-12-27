Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими

Соединенные Штаты не могут продолжать оставаться мировыми полицейскими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак. По словам главы Белого дома, это нечестно, что бремя лежит целиком Америке.

Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны пользовались военными США для собственной защиты, если не будут оплачивать оборону. "Мы разбросаны по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово", - заявил американский лидер.

По данным РИА Новости, подобные заявления Трамп делал и ранее. Так, весной во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он указал, что США десятилетиями тратят огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно отныне быть в приоритете.

Напомним, Дональд Трамп и первая леди Меланья в среду прибыли в Ирак с необъявленным визитом. Они посетили военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где пообщались с американскими военнослужащими, встретились с послом США в Ираке и с командным составом.