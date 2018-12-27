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Рубрика: В мире

Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Ираке, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время выступления в Ираке, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Ираке, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Соединенные Штаты не могут продолжать оставаться мировыми полицейскими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак. По словам главы Белого дома, это нечестно, что бремя лежит целиком Америке.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны пользовались военными США для собственной защиты, если не будут оплачивать оборону. "Мы разбросаны по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово", - заявил американский лидер.

По данным РИА Новости, подобные заявления Трамп делал и ранее. Так, весной во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он указал, что США десятилетиями тратят огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно отныне быть в приоритете.

Напомним, Дональд Трамп и первая леди Меланья в среду прибыли в Ирак с необъявленным визитом. Они посетили военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где пообщались с американскими военнослужащими, встретились с послом США в Ираке и с командным составом.

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