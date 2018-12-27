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Рубрика: В мире

Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака

Дональд и Меланья Трамп с военнослужащими США на авиабазе Аль-Асад, Ирак, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Дональд и Меланья Трамп с военнослужащими США на авиабазе Аль-Асад, Ирак, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Дональд и Меланья Трамп с военнослужащими США на авиабазе Аль-Асад, Ирак, 26 декабря 2018. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с американскими военнослужащими в Ираке, куда он прибыл вместе с первой леди.

По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке в качестве отправной точки, "если бы хотели что-то сделать в Сирии". "Если мы увидим, что с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", цитируют заявление Трампа американские новостные компании.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Прокомментировал главнокомандующий и вывод американских войск из Сирии, заявив, что "пришло время начать использовать свою голову". По словам Трампа, миссия США в САР не была неограниченной по времени и заключалась в том, чтобы лишить ДАИШ своих военных опорных пунктов. Трамп убежден, что поступает правильно, выводя войска, и собирается завершить этот процесс. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился ликвидировать "любые остатки" ДАИШ в Сирии.

Трамп также заявил, что за восстановление Сирии будут платить другие государства. "Страны региона должны активизироваться и взять на себя больше ответственности за свое будущее", - цитирует ТАСС.

Напомним, Дональд и Меланья Трамп прибыли в Ирак с необъявленным визитом в среду. Они посетили военно-воздушную базу Айн аль-Асад, где Трамп около 20 минут общался с американскими военнослужащими. Глава Белого дома также встретился с послом США в Ираке и с командным составом. На обратном пути американский лидер планирует посетить авиабазу Рамштайн в Германии, сообщили в Белом доме.

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