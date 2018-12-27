Турция вводит для туристов налог на безопасность

Турецкие власти приняли решение ввести сбор на обеспечение безопасности туристов из-за рубежа.

Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.

Изначально Анкара планировала установить платеж в размере 3 евро, однако после консультаций со специалистами из госведомств была вынуждена сократить его вдвое.

Примечательно, что от налога на безопасность будут освобождены въезжающие в страну участники поисково-спасательных и гуманитарных миссий.