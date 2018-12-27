У врачей появится больше возможностей для борьбы с недугами

С нового года начнут разрабатываться клинические рекомендации по заболеваниям, с которыми приходится сталкиваться практикующим врачам.

"Российская газета" публикует закон о клинических рекомендациях.

Что же это такое и чем они будут отличаться от существующих сегодня протоколов лечения и стандартов оказания медицинской помощи? Как пояснила "Российской газете" член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, клинические рекомендации должны объединить в себе все существующие сегодня документы, регламентирующие вопросы оказания медицинской помощи населению. "Это очень серьезные труды, которые будут создаваться по каждому заболеванию. Там пропишут все - начиная от профилактики того или иного заболевания, заканчивая вопросами реабилитации. Будут собраны и систематизированы методы лечения каждого недуга, расписаны обследования и исследования, необходимые для постановки точного диагноза", - уточняет сенатор. Так как в мире существуют десятки тысяч болезней и, к счастью, далеко не все они распространены в России, определять, по каким именно заболеваниям и состояниям должны разрабатываться клинические рекомендации, будет минздрав. А медорганизации уже должны разработать протоколы лечения пациентов. Это документы, которые будут формировать в конкретной клинике и содержать требования к применению клинической рекомендации непосредственно в этой медицинской организации.

Клинические рекомендации разработают ведущие специалисты в своей области

По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, рекомендации будут разрабатываться выдающимися специалистами в своей области. И доктор, независимо от того, где он работает - в ведущем центре в Москве или в районной больнице, - сможет ознакомиться с лучшими практиками лечения того или иного недуга. "Это серьезное подспорье в работе практикующих врачей", - добавляет Рязанский.

При этом кинические рекомендации не ставят задачу ограничить лечение узкими рамками, наоборот, каждый врач должен относиться к больному как к уникальному случаю, выбирая оптимальную тактику из представленных возможностей.

На разработку клинических рекомендаций дается три года. Каждая рекомендация, как поясняет Татьяна Кусайко, будет проходить довольно жесткий фильтр. Сначала их рассмотрит научно-практический совет при Минздраве России, который одобрит, отклонит или вернет на доработку представленные "своды лечения" болезней. Еще они должны быть одобрены профессиональными медицинскими объединениями и ассоциациями. Так как медицина - наука доказательная, то раз в три года в рекомендации можно будет вносить изменения. Например, откроют какой-нибудь новый метод лечения, его нужно будет внести в рекомендацию по конкретному недугу.

Интересно, что назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не прописанных в клинической рекомендации, будет допускаться только по решению врачебной комиссии при наличии индивидуальной непереносимости к "прописанным" в рекомендации лекарствам или изделиям или по жизненным показаниям.