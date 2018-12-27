Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года № 95-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 11 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 20447357,5 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20051857,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 20447357,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 21997702,9 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21575602,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 23440603,0 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22993653,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 21997702,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23440603,0 тыс. рублей.

З. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и источники формирования доходов бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по основным источникам в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению З к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Установить, что Фонд направляет средства, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде субвенции и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что Фонд направляет межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации для возмещения расходов за медицинскую помощь лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Удмуртской Республики, оказанную за пределами территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас

1. Установить нормированный страховой запас Фонда (без учёта средств для расчётов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) на 2019 год в размере 1671113,1 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1798091,9 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1916262,7 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда в порядке, установленном частями 6.1, 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 326-ФЗ), и включает средства, предусмотренные частями 6 и 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Удмуртской Республики, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Удмуртской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в объёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Средства нормированного страхового запаса не являются свободными финансовыми средствами и предназначены для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

4. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда (без учёта средств, указанных в пунктах 2 и З части З настоящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств бюджета Фонда на очередной год.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших от Фонда в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2019 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению медицинского оборудования, направляются в 2019 года на реализацию этих мероприятий с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что Фонд в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году вправе вносить изменения в показатели доходов бюджета Фонда, предусмотренные приложением 2 к настоящему Закону в части межбюджетных трансфертов в соответствии с предусмотренными бюджетными ассигнованиями и доведёнными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств из бюджета Удмуртской Республики и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утверждённых настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что неналоговые доходы (без учёта средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования), поступившие на счета по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что неналоговые доходы, направляемые на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.2 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, поступившие на счета по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

7. Установить, что возмещение расходов, произведённых сверх установленных настоящим Законом, за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Удмуртской Республики, в части возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами территории Удмуртской Республики, осуществляется с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 34 Закона Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года № 18-РЗ "О бюджетном процессе в Удмуртской Республике" дополнительными основаниями для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанными с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в Закон является перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами, элементами) вида расходов классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов

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