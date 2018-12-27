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Рубрика: В мире

Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца"

Текст: Александр Ленин

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу скандального сайта "Миротворец" за участие в российских телевизионных ток-шоу.

Официальный Киев обвинил эксперта в "осознанном участии в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение", - сообщает портал strana.ua. По информации украинских властей, Ковтун мог приобрести дорогостоящую недвижимость в Москве.

Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"

Сам политолог с большим удивлением обнаружил свое имя на сайте "Миротворца". "Я не поверил. То есть для меня это был реальный шок. Я начал искать себя - вдруг нахожу. Первая мысль, знаете, классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", - рассказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году при поддержке министерства внутренних дел Украины. Он получил известность после резонансного убийства депутата Рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, данные которых были размещены на портале. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других людей.

В мире экс-СССР Украина
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