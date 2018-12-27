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Умер легендарный советский актер и мастер озвучки Дмитрий Матвеев

Новости
    27.12.2018, 15:15
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Государственная граница". Фото: kino-teatr.ru Кадр из сериала "Государственная граница". Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала "Государственная граница". Фото: kino-teatr.ru

Легенда отечественного кинематографа, советский и российский артист и культовый актер дубляжа Дмитрий Матвеев скончался 25 декабря в Москве в возрасте 65 лет.  

Об этом сообщил на Facebook друг и коллега Матвеева, актер Олег Чудницов-Хартулари. 

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!" - подписал Олег совместное фото. 

Причина смерти до сих пор не названа. Прощание с актером уже прошло - 26 декабря. Похоронят его в Красногорске, в колумбарии одного из кладбищ.

Дмитрий Матвеев родился в Потсдаме, ГДР, в 1953 году. Родители будущего артиста тогда работали в советском театре в республике, отец - машинистом сцены, мать - гримером. Вскоре семья вернулась в СССР и поселилась в Москве.

В 1981 году Дмитрий окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии - мастерская Сергея Бондарчука. Был распределен на "Мосфильм", где проработал десять лет.

При этом на экранах дебютировал еще в детстве, в 1960-м, эпизодом в экранизации патриотического, футуристического рассказа Аркадия Гайдара "Пусть светит". Первая относительно заметная роль - 1979-й, Виктор, зять Бузыкина в "Осеннем марафоне". Самая прославленная - начальник погранзаставы Сушенцов в серии "Государственной границы". За нее Матвеев был удостоен звания лауреата премии КГБ СССР в области литературы и искусства.

На дальнейшем счету - картины "Тегеран-43", "Карнавал", "Василий Буслаев", "Русь изначальная", "Вариант "Зомби", "И на камнях растут деревья", "Бармен из "Золотого якоря", "Криминальный квартет".   

Параллельно артист занимался дубляжом на "Мосфильме" и Студии имени Горького, в компании "Варус-Видео". Именно голосом Матвеева, в том числе, говорят герои Сталлоне ("Рокки"), Гибсона ("Безумный Макс", "Смертельное оружие"), Дизеля, Клуни, Сэмуэля Л. Джексона, персонажи "Танцора диско", "Полицейской академии", "Американского ниндзя", "Робокопа", "Горца", сериалов "Скорая помощь", "Вавилон-5", мультсериалов "Аладдин" и "Черный плащ".     

Озвучивал рекламные ролики и все предвыборные кампании Ельцина, в 1995 году стал "голосом" "чернушного" "Дорожного патруля" ТВ-6, в 1996-м - передач "Операция" на ОРТ и программы "Час пик". В 1998-м работал ведущим программы "Петровка, 38".

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