Уникальность - новый тренд рынка недвижимости

Те, кто давно задумывали приобрести квартиру, но по разным причинам откладывали покупку, наконец, решились это сделать в уходящем году. Изменение строительного законодательства, повышение ипотечной ставки - все это способствовало росту покупательской активности.

Какие тренды, способные закрепиться не на один год, сформировал рынок недвижимости в уходящем году, и что нам ждать в ближайшей перспективе расскажем вместе с экспертами отрасли в этой статье.

Изменение строительного законодательства, по прогнозам, повлечет за собой рост себестоимости строительства как минимум на несколько процентов. Большинство экспертов уверены, что квартиры уже в следующем году подорожают в среднем на 2-3%. А это, в свою очередь, может повлечь за собой снижение темпов строительства.

Кроме того, в новом году, по прогнозам, увеличатся и ставки по ипотеке. Для этого есть объективные предпосылки, в частности, дальнейшее повышение Центральным банком России ключевой ставки, которая уже в декабре увеличилась до 7,75%.Также с 1 января следующего года Центробанк наметил ввести новый коэффициент риска по ипотечным кредитам, связанный с первоначальным взносом, ниже 20%.

Результат такого повышения предсказуем - ставки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% тоже вырастут. Уже сейчас средняя ипотечная ставка находится на уровне 10% годовых, но еще в начале года она находилась на уровне 9%, а в июле снизилась до рекордных 8,7%.

Все эти факторы спровоцировали рост покупательской активности в 2018 году. У ведущих столичных девелоперов существенно выросли продажи. Так, за первые 9 месяцев 2018 года продажи компании "Группа ЛСР" в московском регионе увеличились на 56% по сравнению с тем же периодом 2017 года. В два раза выросли продажи во флагманском проекте компании в столице - жилом комплексе бизнес-класса "ЗИЛАРТ". ЖК комфорт-класса "Лучи" вошел в ТОП-3 жилых комплексов массового сегмента "старой" Москвы с самыми большими объемами выручки в 2018 году, по версии портала Urbanus.ru.

Однако, несмотря на то, что покупательскую активность во многом спровоцировала макроэкономическая ситуация, москвичи не покупали что попало лишь бы вложить деньги в недвижимость, а отдавали предпочтение уникальным, высоколиквидным объектам, которые имели ряд выигрышных особенностей по сравнению с общим предложением на рынке жилья.

"Сейчас покупатель хочет иметь что-то, что подчеркивает его статус − нечто эксклюзивное, - считает генеральный директор компании АО "ЛСР. Недвижимость-М" Иван Романов. - Задача думающего на перспективу девелопера - в определенный момент добавить в проект то, чего нет у других. Пример тому - жилой комплекс "ЗИЛАРТ" от застройщика "Группа ЛСР". Дома, выполненные каждый по индивидуальному архитектурному проекту, квартиры с видами на благоустроенную набережную, бульвар или парк − это и есть тот эксклюзив, за который готовы платить покупатели".

Помимо привлекательных особенностей самих квадратных метров современному покупателю важна и та окружающая среда, в которой он будет жить. Поэтому сейчас многие девелоперы стараются продумать не только концепцию прилегающей непосредственно к жилому комплексу территории, но и тщательно выбирают место для строительства. Близость к паркам, скверам, набережным, привлекательным местам досуга -также являются немаловажными пунктами при выборе жилья. Ведь жизнь будущего покупателя не будет ограничиваться только лишь границами ЖК.

"Современный человек хочет жить уже не просто в доме, а в определенной культурной среде, - отмечает Иван Романов. - Он покупает не только "стены", но и выбирает окружение - культурное, архитектурное, социальное, а все вместе − стиль жизни. В новом жилом комплексе "ЛЕНИНГРАDКА 58", который "Группа ЛСР" вывела на московский рынок в этом году, таким предложением стали, например, квартиры с видовыми террасами. Жилой комплекс спроектирован таким образом, что из абсолютного большинства квартир открывается отличный вид на один из крупнейших водоемов Москвы - Химкинское водохранилище. При этом "ЛЕНИНГРАDКА 58" находится в историческом районе столицы с давно сложившейся инфраструктурой".

А вот в жилом комплексе "ЗИЛАРТ" "Группа ЛСР", наоборот, создает "город в городе" - гармоничное пространство для жизни, работы и отдыха. "ЗИЛАРТ" - это 65 гектаров территории, которая застроена в едином стиле и концепции. Здесь гармонично сочетаются объекты жилой, культурной, образовательной и транспортной инфраструктуры. Плюс благоустроенная набережная длиной почти 4 километра.

"ЗИЛАРТ" - обладатель сразу нескольких престижных премий Urban Awards 2018 года: "Лучший проект комплексной застройки городской среды", "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры", "Лучший жилой комплекс Москвы" по результатам онлайн-голосования пользователей сервиса "Яндекс. Недвижимость". Кроме того, в этом году "ЗИЛАРТ" признан самым комфортным для проживания строящимся жилым комплексом в Европе.

Технологические особенности и различного рода инновации также существенно привлекают интерес покупателей. Технологии "умного" дома, энергоэффективность, экологичность - все это является неотъемлемой частью успешного высоколиквидного проекта.

"Рынок жилья молодеет - сегодня это люди 25-40 лет, и они хотят платить уже не просто за квадратный метр, а за функциональный комфорт планировок, современные строительные материалы и конструктив, а также автоматизацию и электронное управление ключевыми функциями дома, - поясняет Иван Романов. - Так, опция автоматического считывания госномеров автомобилей при въезде на парковку дома - есть в нашем проекте ЖК "ЛЕНИНГРАDКА 58". В почтовые ящики дома №1 по улице Архитектора Щусева по проекту архбюро SPEECH в "ЗИЛАРТе" встроены мультимедийные экраны. Они показывают, когда и сколько писем пришло и высылают смс-оповещения о новой почте".

По прогнозам, в 2019 году спрос на жилье продолжит расти, однако условия уже могут быть далеко не такими выгодными, поскольку застройщики не будут больше зависимы от денег дольщиков и, следовательно, уже не станут активно привлекать клиентов акциями и скидками. Ипотечная ставка, скорее всего, продолжит расти вместе с ключевой. Проектов же на рынке, вероятно, будет становится все меньше - в новых условиях девелоперы не станут спешить выводить новые проекты, а интересные предложения в строящихся домах будут стремительно вымываться на фоне эскалации спроса. Основным трендом 2019 года станет тренд на уникальность. Эксперты даже прогнозируют маркетинговые войны, когда девелоперы будут стараться предложить что-то по-настоящему новое и уникальное на рынке.

И еще, появится один существенный тренд - репутация застройщика будет иметь весомое значение. Успех будут иметь только по-настоящему надежные, ответственные девелоперы, умеющие понять клиента и предложить ему достойный продукт.