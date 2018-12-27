В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента

Общий грузооборот в транспортной отрастили в 2018 году вырос на 3,1 процента, отметил в беседе с журналистами глава Минтранса Евгений Дитрих, подводя предварительные итоги уходящего года. Объем грузоперевозок вырос на автотранспорте на три процента, на железной дороге на 3,7 процента.

Пассажирские перевозки тоже показывают рост. Так пассажирооборот вырос на 5,1 процента и составил 589 миллиардов пассажирокилометров. Подвижность населения увеличилась на 5,1 процента по сравнению с 2017 годом, четыре тысячи пассажирокиломтеров пришлось на одного человека в Российской Федерации, уточнил министр. Самый высокий рост пассажирооборта показала авиация - 9,8 процента. В целом транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента, отметил министр.

Объем экспорта транспортных услуг вырос на 10,1 процента и составил 18,7 миллиарда долларов США. Это даже больше по объему, чем экспорт военной техники и вооружений, уточнил он.

Общий объем инвестиций в транспортную отрасль в 2018 году вырос на 3,8 процента по сравнению с 2017 годом и составил 1 триллиона ,964 миллиарда рублей из всех источников (федеральный, региональные бюджеты и частные инвестиции).