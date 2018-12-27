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27.12.2018 18:00
Рубрика: Экономика

В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента

Текст: Татьяна Шадрина

Общий грузооборот в транспортной отрастили в 2018 году вырос на 3,1 процента, отметил в беседе с журналистами глава Минтранса Евгений Дитрих, подводя предварительные итоги уходящего года. Объем грузоперевозок вырос на автотранспорте на три процента, на железной дороге на 3,7 процента.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Проезд в московском транспорте подорожает с января

Пассажирские перевозки тоже показывают рост. Так пассажирооборот вырос на 5,1 процента и составил 589 миллиардов пассажирокилометров. Подвижность населения увеличилась на 5,1 процента по сравнению с 2017 годом, четыре тысячи пассажирокиломтеров пришлось на одного человека в Российской Федерации, уточнил министр. Самый высокий рост пассажирооборта показала авиация - 9,8 процента. В целом транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента, отметил министр.

Объем экспорта транспортных услуг вырос на 10,1 процента и составил 18,7 миллиарда долларов США. Это даже больше по объему, чем экспорт военной техники и вооружений, уточнил он.

Общий объем инвестиций в транспортную отрасль в 2018 году вырос на 3,8 процента по сравнению с 2017 годом и составил 1 триллиона ,964 миллиарда рублей из всех источников (федеральный, региональные бюджеты и частные инвестиции).

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
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