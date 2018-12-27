До этого был предусмотрен более плавный уход от страхования. Но после того, как ЦБ РФ запретил страховать риски застройщиков в страховой компании "Респект", которая занимала 80 процентов рынка, потребовались экстренные меры.

Также законом предусмотрено, что с 1 июля 2019 года все застройщики, привлекающие средства граждан в строительство, будут обязаны работать через механизм счетов эскроу - средства граждан будут зачисляться на специальные банковские счета, где будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить только после передачи квартир покупателям. Строительство же будет вестись на собственные средства застройщика или за счет банковских кредитов.

"Переход должен быть максимально понятным и мягким, а для этого до июля должны подготовиться и банковское сообщество, и застройщики. Это необходимо, чтобы с 1 июля все дома продолжили строиться теми же темпами и никаких остановок не было", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Новая схема финансирования будет применяться для всех проектов долевого строительства, в том числе уже запущенных. Ранее предполагалось, что эскроу-счета будут обязательны только для новых строек.

Избежать этого перехода смогут компании, которые уже успешно реализуют свои проекты. Для них будет сделано исключение, и они смогут работать по старым правилам. Минстрой определит критерии для отбора таких проектов к февралю. Предполагается, что в их число попадут дома на завершающейся стадии строительства с высокой долей проданных квартир.

Условия кредитования застройщиков будут зависеть от успешности их проектов

Глава минстроя пояснил, что условия кредитования застройщиков будут зависеть от успешности их проектов. А это, в свою очередь, повлияет на то, вырастут ли цены на новостройки. "Сейчас очень много мнений: вырастут цены или не вырастут цены. Не будем лукавить: застройщики получат проектное финансирование, и в первое время ставка для них будет рыночной. А потом она будет зависеть от того, как пойдут продажи и будут открываться эскроу-счета. Чем быстрее это будет происходить, тем скорее упадет ставка. Многое зависит от того, хороший проект или плохой, быстро в нем продаются квартиры или медленно", - отметил министр.

Законом также предусмотрено усиление роли Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он сможет создавать дочерние компании, которые будут заниматься завершением проблемных объектов. Это поможет решить вопрос достройки домов, за которые не берутся другие застройщики.

Кроме того, ужесточается порядок проверок застройщиков. Плановые проверки отменяются, чтобы недобросовестные компании не подгоняли результаты работы к очередному визиту инспекторов, а основой контроля становятся внеплановые проверки. Законом расширяется перечень оснований для их проведения.

Также снижаются требования к опыту застройщиков жилья с 10 до 5 тысяч квадратных метров реализованных проектов, что поможет остаться на рынке небольшим региональным компаниям. А для покупателей кладовок и машино-мест вводятся гарантии. Раньше при банкротстве застройщика они теряли право на эти объекты, теперь же они будут достроены или за них будет выплачена компенсация.