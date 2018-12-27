В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.

По данным управления авиабезопасности бундесвера, в 2009 году Lufthansa модернизировала самолет и в последующем проводила его регулярный техосмотр. Однако в 2010 году авиаперевозчик не информировал компанию Airbus о внедрении цифровой системы связи, ответственной за посадку машины. В результате этой ошибки пилоты не смогли адекватно отреагировать на выпадение электричества на борту во время полета. Невозможно было также связаться с землей по аварийным каналам. Лишь с помощью спутникового телефона летчики соединились с командным пунктом в Кельне.

В конечном итоге, самолет Ангелы Меркель развернулся над Нидерландами и с полными баками горючего приземлился в Кельне. Канцлер и сопровождавший ее министр финансов вылетели на саммит регулярным рейсом на следующий день. Напомним, в середине декабря министерство обороны Германии информировало о планах приобрести для канцлера самолет Airbus A330 или A350 из-за неисправности лайнера A340.