В Японии казнили двух боссов якудза

В японском городе Осака казнили двух бывших главарей якудза. Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита.

Суровое наказание понесли 60-летний Кэйдзо Окамото и его подельник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори, передает телерадиокомпания NHK.

Ровно 30 лет назад преступники выкрали и убили президента инвестиционной компании Cosmo Research и его секретаря, после чего заполучили внушительную сумму в размере около 100 миллионов иен. Тела своих жертв убийцы спрятали в фундаменте строящегося дома.

На японском архипелаге в этом году казнили уже пятнадцать человек. Местные СМИ отмечают, что всего с 2012 года за время правления премьер-министра Синдзо Абэ в стране привели в исполнение смертные приговоры в отношении 36 человек.

Летом этого года в Японии казнили членов секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ). Экстремисты довольно долго ожидали своей участи в тюремных застенках. Самому молодому из них был 51 год.

В начале июня в Японии были казнены семь руководителей организации. Смертный приговор был приведен в исполнение и в отношении основателя экстремистской организации Тидзуо Мацумото, который также известен под именем Сёко Асахара.

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем в 1995 году члены "Аум Синрикё" прибегли к зариновой атаке в подземке Токио. По одной из версий, Асахара был предупрежден о готовящихся облавах полиции и отдал приказ об использовании газа, чтобы отвлечь внимание от своей секты.