В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков

Верховный суд китайской провинции Ляонин рассмотрит дело гражданина Канады, который подозревается в незаконном ввозе наркотиков на территорию КНР. Открытое судебное заседание состоится 29 декабря.

Подсудимый - Роберт Ллойд Шелленберг, который уже был признан виновным в контрабанде запрещенных веществ, но обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции, пишет РИА Новости.

Это дело может привести к дальнейшему обострению отношений между Китаем и Канадой, которые усложнились после того, как в начале декабря в Ванкувере по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана была задержана финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Позже власти Китая заявили о задержании двух граждан Канады - дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Они подозреваются в подрыве нацбезопасности Китая. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

На днях стало известно о задержании в КНР третьего гражданина Канады - преподавательницы Сары Макайвер. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, задержание третьего гражданина страны в КНР не связано с двумя первыми.