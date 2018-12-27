Новости

На Камчатку придет новый циклон 06:19
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км 05:58
На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:53
С Восточного запустили ракету "Союз-2.1а" с 28 спутниками 05:49
Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году 05:47
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев 05:14
В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков 05:08
Амурских детей могли заразить гепатитом С в других регионах 04:43
В Японии казнены два преступника 04:38
Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак 04:33
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими 04:02
В Мексике во время праздника были застрелены пять членов одной семьи 03:39
Bloomberg: Торговые переговоры США и КНР пройдут в начале января 03:21
СК займется проверкой качества следствия 02:30
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду 02:13
Болтон посетит Турцию в начале января и обсудит ситуацию в Сирии 01:43
Subaru планирует привезти в Россию новый большой внедорожник 01:36
Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака 00:38
Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи 00:37
Росстандарт выдал первый электронный сертификат на автомобиль 26.12.2018
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 8,5% 26.12.2018
В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками 26.12.2018
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море 26.12.2018
Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО 26.12.2018
Опубликовано полное видео запуска "Авангарда" 26.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 05:08
Рубрика: В мире

В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков

Верховный суд китайской провинции Ляонин рассмотрит дело гражданина Канады, который подозревается в незаконном ввозе наркотиков на территорию КНР. Открытое судебное заседание состоится 29 декабря.

Подсудимый - Роберт Ллойд Шелленберг, который уже был признан виновным в контрабанде запрещенных веществ, но обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции, пишет РИА Новости.

Канадец осужден на 40 лет за попытку повторить теракт "11 сентября"

Это дело может привести к дальнейшему обострению отношений между Китаем и Канадой, которые усложнились после того, как в начале декабря в Ванкувере по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана была задержана финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Позже власти Китая заявили о задержании двух граждан Канады - дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Они подозреваются в подрыве нацбезопасности Китая. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

На днях стало известно о задержании в КНР третьего гражданина Канады - преподавательницы Сары Макайвер. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, задержание третьего гражданина страны в КНР не связано с двумя первыми.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году
СК займется проверкой качества следствия
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе