Одно из четырех великих изобретений Древнего Китая - печать - сейчас находится на пороге новой эры, благодаря применению новейших технологий. Искусственный интеллект и 3D-технологии стимулируют эволюцию печатной отрасли в Китае и позволяют ей идти в ногу со временем, отмечают специалисты.

"Китайская печатная отрасль имеет длинную историю, и чтобы развивать эту традиционную для страны отрасль, в ней применяют все больше инноваций", - отметил чиновник главного управления по делам печати и издательств Лю Сяокай на первой конференции по инновациям в печати, которая прошла в Пекине в сентябре. Представители отрасли решили создать ассоциацию "умного" производства. Предполагается, что она будет играть важную роль в установлении стандартов современной печати и разработке ключевых технических решений. В будущую ассоциацию, возглавляемую Китайской академией печатных технологий, войдут исследовательские институты, университеты и крупные предприятия, занимающиеся 3D-печатью.

Кроме того, будет создана облачная платформа для совместного пользования, чтобы помочь отрасли адаптироваться к эпохе "умных" технологий.

По словам экспертов, в эпоху 3D-печати, которая сегодня стремительно развивается в Китае, создание ассоциации необходимо. Новые технологии уже используются в таких отраслях, как медицина, автомобильная промышленность, машиностроение, производство бытовой электроники и игрушек, говорят эксперты. "В Китае 3D-печать вступает в период расцвета, - полагает генеральный секретарь Ассоциации аддитивного производства Китая Ван Пэн. - Она развивалась годами и из инновационной концепции превратилась в полезный инструмент для модернизации производственных предприятий".

По словам Ван Пэна, 3D-печать помогает традиционной отрасли печати превратиться в "умный" бизнес. "Мы разработали достаточно хорошую промышленную систему с технологиями производства, которые близки или не уступают зарубежным. От лабораторных исследований отрасль переходит к применению этих технологий в промышленности", - добавил эксперт.

За последние несколько лет "умная" печать набирает обороты во всем мире

Один из последних примеров - автомобильная промышленность. Автомобильный стартап в провинции Гуйчжоу Pix производит беспилотные автомобили с помощью 3D-печати. Если компания сделает их безопасными и надежными, то станет первой в мире, кому это удалось.

Автоматизация повысила эффективность производства в автомобильной промышленности. Но большинство используемых машин и технологических процессов не поспевает за развитием таких технологий, как 3D-печать, искусственный интеллект и большие данные, которые приближают переход на беспилотные транспортные средства, отметил исполнительный директор Pix Цао Юйтэн. Тем не менее, он убежден, что 3D-печать станет поворотным моментом в автомобильной промышленности. Используя технологии 3D-печати, компании смогут производить менее тяжелые детали, которые помогут увеличить пробег, упростить техническое обслуживание и снизить стоимость автомобиля.

За последние несколько лет "умная" печать набирает обороты во всем мире, аддитивные технологии все больше используются промышленными предприятиями. По данным отраслевого отчета, в прошлом году выручка печатной отрасли в Китае составила почти 1,75 миллиарда юаней (252 миллиона долларов), что почти на 48 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Промышленный специалист Центра по развитию индустрии информационных технологий Китая (исследовательское подразделение министерства промышленности и информатизации) Цзо Шицюань считает, что необходимо трансформировать технологию в связи с растущим спросом на нее в различных сферах производства. "Совершенствование технологий - это неизбежная тенденция в процессе "умного" производства, ведь это поможет улучшить и крупномасштабное, и индивидуальное производство", - говорит Цзо.

Новые технологии уже используются в таких отраслях, как медицина, автомобильная промышленность, машиностроение, производство бытовой электроники и игрушек

Эксперты также отмечают, что Китаю предстоит решить еще немало проблем в сфере применения новых технологий. По сравнению с другим сырьем, к материалам для 3D-печати предъявляются более высокие требования по плотности распределения, концентрации кислорода и текучести. Китай импортирует многие из этих материалов, что увеличивает стоимость 3D-печати и для некоторых компаний делает ее почти непомерной. Это ограничивает развитие китайской печатной отрасли.

Кроме того, "умная" печать требует более высоких стандартов и строгих технических требований, чтобы поддержать развитие аддитивного производства. По мере все большего внедрения технологий 3D-печати в производство эти стандарты необходимо уточнять и пересматривать, заключают специалисты.