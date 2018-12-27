В правящей коалиции Германии предложили ввести налог на мечети. Вначале эту идею озвучили в либеральных исламских кругах республики, а затем подхватили некоторые политики. По их мнению, дополнительное налогообложение граждан, причисляющих себя к мусульманской вере, помогло бы перевести жизнь религиозных общин на "самоокупаемость" и пресечь их финансирование извне. За модель сторонники инициативы предлагают взять церковный налог, взимаемый с прихожан Католической и Евангелической церквей. Однако тут же раздались и голоса противников, которые убеждены: "церковная десятина" себя изжила.

"Политики из "большой коалиции" высказались в пользу введения налога на мечети. Как заявил председатель консервативной фракции в бундестаге Торстен Фрай (Христианско-демократический союз), необходимо добиться того, чтобы "ислам в Германии избавился от влияния иностранных государств и стал ориентироваться на внутреннюю жизнь страны", - цитирует депутата Spiegel Online. - Многие мусульманские союзы и общины в ФРГ финансируются арабскими монархиями Персидского залива или Турцией. Их часто обвиняют в преследовании политических целей и создании параллельного общества". Инициативу поддержал уполномоченный фракции по вопросам юстиции Михаэль Фризер, повторивший мысль своего однопартийца из баварского Христианско-социального союза, министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Тот призвал мусульман Германии "постепенно избавляться от инородных спонсоров". "Достойным обсуждения" назвали план и в рядах Социал-демократической партии Германии.

Однако никто из сторонников проекта пока не представляет, как воплощать его в жизнь. В ФРГ существует десятилетиями опробованная модель церковного налога, который предусмотрен Основным законом страны 1949 года, а корнями уходит в конституцию Веймарской республики и ранее - в XIX век, когда церковная собственность была отчуждена в пользу государства. Вместе со статусом публично-правовой корпорации Евангелическая и Римско-католическая церкви получили в Германии право собирать со своих прихожан налоги через фискальные госорганы. Если, например, в Италии подобные отчисления носят добровольный характер, то в ФРГ их делает ежемесячно каждый гражданин, официально задекларировавший вероисповедание и платящий подоходный налог. С него на церковные нужды идет 8 или 9 процентов

- в зависимости от федеральной земли. От выплат освобождаются несовершеннолетние, студенты, официально безработные и пенсионеры. А для богатых устанавливается предельный процент, больше которого им жертвовать не придется. За посреднические услуги государство, в свою очередь, получает от 2 до 4,5 процента. Таким же способом взносы со своих членов собирает иудейская община ФРГ ("культурный налог").

Оспорить "церковную десятину" еще 10 лет назад попытался профессор канонического права из Фрайбурга

В теории этим правом могли бы воспользоваться Православные церкви и некоторые "духовно-религиозные сообщества" на территории ФРГ, в том числе мусульманские, однако они не практикуют налогообложение прихожан - так сложилось исторически. Именно с "церковной десятиной" связан один из самых серьезных кризисов последних десятилетий, который выражается в массовом исходе "задекларированных" верующих из лона христианских церквей в Германии. Гражданин, не желающий платить такой налог, должен прийти в паспортный стол и написать специальное заявление об отказе, а также уведомить о своем решении священника. В ответ ему будет отказано в доступе к определенным церковным таинствам и обрядам - например, к исповеди или причастию.

По данным Института немецкой экономики, которые приводит Handelsblatt, ежегодно церковь "по финансовым или идейным соображениям" покидают около 300 тысяч католиков и протестантов. Если в 2004 году их насчитывалось 51,6 миллиона, то в 2018-м - уже 45 миллионов (23,5 и 21,5 миллиона прихожан каждой конфессии соответственно). Как ни парадоксально, на объемы церковных сборов этот тренд не влияет, поскольку, объясняют немецкие СМИ, "паства уменьшается, но богатеет". По итогам уходящего года общий церковный доход за счет налоговых поступлений составил 12,6 миллиарда евро - это на 500 миллионов больше, чем в предыдущем. В среднем на одного католика выходит 291 евро, а на представителя Евангелической церкви - 278 евро в год.

Оспорить "церковную десятину" еще десять лет назад попытался профессор канонического права из Фрайбурга Хартмут Цапп, решивший "бросить вызов системе". В соответствии с установленной процедурой он подал заявление в госорганы о прекращении финансовых отношений с институтом Католической церкви, при этом потребовав сохранить в полном объеме его права как прихожанина, готового платить добровольные взносы по своему усмотрению. Этот прецедент, который мог привести к далеко идущим переменам, тогда широко обсуждался в Германии.

Городской административный суд встал на сторону Цаппа, однако архиепископство Фрайбургское подало апелляцию в высшую инстанцию земли Баден-Вюртемберг и выиграло дело. В 2012 году конституционный суд ФРГ подтвердил, что невозможно отказаться от уплаты налога на церковь так, чтобы этот шаг не возымел последствий для гражданина в качестве члена общины. Одновременно Конференция католических епископов Германии согласовала с Ватиканом и обнародовала декрет, который признает по сути частичное отлучение от церковных таинств (формально этого термина в документе нет) за отказ платить налог.