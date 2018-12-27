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27.12.2018 19:30
Рубрика: Спорт

Броски под куранты

В предновогоднем туре Евролиги "Химки" примут "Басконию"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Матчи предновогоднего тура Евролиги состоятся 27 и 28 декабря. В четверг подмосковные "Химки" в Мытищах принимают испанскую "Басконию", в пятницу ЦСКА в Афинах сразится с "Панатинаикосом".
Форвард "Химок" Андрей Зубков (слева) знает главные козыри "Басконии" и как их нейтрализовать. Фото: РИА Новости Форвард "Химок" Андрей Зубков (слева) знает главные козыри "Басконии" и как их нейтрализовать. Фото: РИА Новости
Форвард "Химок" Андрей Зубков (слева) знает главные козыри "Басконии" и как их нейтрализовать. Фото: РИА Новости

"Химки" в Евролиге выступают не столь удачно, как ЦСКА, но за играми подмосковной команды следить куда интереснее, потому что много непредсказуемого. Подопечные греческого специалиста Георгиоса Барцокаса с переменным успехом ведут борьбу за попадание в зону плей-офф, для этого нужно войти в сильнейшую восьмерку соревнования 16 участников.

После трех поражений подряд химчане на прошлой неделе в "валидольном" матче победили турецкую "Дарюшшафаку" (85:84). На данный момент отставание от команды, занимающей восьмое место, невелико - две победы. Выигрыш у "Басконии", возможно, позволит сократить эту дистанцию.

Клубу из Витории выход в плей-офф жизненно необходим, ведь именно "Баскония" выбрана хозяином майского "Финала четырех". Болельщики будут разочарованы, если сражение за трофей пройдет без участия их любимцев. Пока же команда хорватского наставника Велимира Перасовича в таблице чуть выше "Химок", однако ниже границы зоны попадания в 1/4 финала.

Георгиос Барцокас: Ожидаем жесткоепротивостояние с "Басконией". Очень хочется завершить 2018 год победой

У подмосковных баскетболистов сегодня очень опасный соперник, ведь в декабре "Баскония" у себя дома сумела победить одного ЦСКА. Да и вообще, после неудачного старта в турнире коллектив из Витории постепенно прибавляет. К примеру, в четырех последних матчах одержаны три победы.

Фото: РИА Новости
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А у "Химок" в составе по-прежнему нет двух ключевых исполнителей - Алексея Шведа и Энтони Гилла. Россиянину, пострадавшему из-за сломанного пальца руки, несколько дней назад был сделан рентген кисти и вот-вот будет снят гипс. Только после этого Алексей приступит к разработке руки. Что касается Гилла, лечившего травму спины, то он находится в процессе восстановления. Конкретную дату, когда игрок сможет выйти на площадку в боевом состоянии, назовут представители медицинского штаба БК "Химки".

- "Баскония" выиграла оба своих последних гостевых матча, так что это очень опасный оппонент, - считает главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас. - Мой коллега Перасович пришел в команду уже по ходу неудачно начавшегося сезона, он уже работал с этой командой раньше и сейчас привнес в действия игроков новую философию. У "Басконии" хорошее сочетание баскетболистов задней и передней линии. Мы ожидаем жесткое противостояние. Конечно, хочется завершить 2018 год победой.

Форвард сборной России и "Химок" Андрей Зубков считает, что "Баскония" демонстрирует типичный испанский баскетбол: "Это агрессивные и скоростные ребята, у них есть и хорошие центровые, и снайперы. Мне кажется, наша главная задача - активнее обороняться на периметре, чтобы уберечься от их трехочковых бросков".

Основная цель ЦСКА в регулярном чемпионате - войти в сильнейшую четверку, чтобы получить преимущество своей площадке в серии плей-офф, которая пройдет до трех побед одного из соперников. В этом плане у армейцев запас прочности пока приличный, поэтому встреча с "Пао" особой интриги не несет.

Где будем смотреть

27 декабря, четверг, "Матч ТВ"

19.30. "Химки" - "Баскония" (Испания). Прямая трансляция (с 30-минутным превью).

28 декабря, пятница, "Матч ТВ"

21.55. "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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