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Рубрика: Экономика

Стой, код идет!

В России создается информационная система мониторинга маркированных товаров
Текст: Юлия Кривошапко
В России создается Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Их движение от производителя до конечного потребителя будет контролироваться с помощью специальной маркировки. Это позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защитит граждан от некачественного или фальсифицированного продукта, а бюджетную систему - от потерь в виде недополученных таможенных и налоговых платежей.
Маркировка шуб и меховых изделий в 5 раз увеличила их легальный оборот. Фото: photoxpress Маркировка шуб и меховых изделий в 5 раз увеличила их легальный оборот. Фото: photoxpress
Маркировка шуб и меховых изделий в 5 раз увеличила их легальный оборот. Фото: photoxpress

Юридические аспекты создания и развития информационной системы маркировки товаров содержатся в поправках, которые публикует "Российская газета". Документ закрепляет перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему, обязанности ее оператора и всех участников оборота товаров. Полномочиями определять порядок работы системы наделяется правительство. Оно также будет утверждать характеристики средств идентификации, размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, порядок изъятия и уничтожения изъятой из оборота продукции без уникальных меток.

Фото: depositphotos.com
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До 2024 года маркировка, то есть присвоение товарам уникальных кодов, должна охватить все основные группы промышленной продукции, начиная от одежды и обуви и заканчивая продуктами питания. Таким образом должна быть создана полноценная система гарантии их подлинности. Сейчас из числа обязательной маркировке RFID-метками (англ. Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация) подвергаются шубы и меховые изделия. Замглавы Минфина РФ Алексей Лавров упоминал, что идентификация позволила увеличить их легальный оборот в 5 раз. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви. В течение пяти месяцев - с июня по октябрь - в пилотном режиме уникальные QR-коды присваивались изделиям из драгоценных металлов и камней.

С 2019-го маркировка станет обязательной для одежды, обуви, духов, постельного белья, автомобильных шин и фотоаппаратов. Распоряжение об этом премьер Дмитрий Медведев подписал еще в мае. Маркировка табачной продукции начнется 1 марта 2019 года, обуви - 1 июля 2019 года. Для остальных групп товаров ее запустят 1 декабря 2019 года.

Оператором информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), говорил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Уже сейчас он маркирует табак и обувь, а в ноябре Федеральная налоговая служба передала туда систему маркировки лекарств. До 2024 года к ЦРПТ должны перейти все вопросы маркировки по самому широкому спектру номенклатуры товаров, уточнял Мантуров. Система маркировки, по его словам, создается в формате государственно-частного партнерства, "чтобы не накладывать дополнительное бремя на бюджет".

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