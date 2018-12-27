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Рубрика: Общество

В Риме скончался российский журналист и писатель Алексей Букалов

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
В Риме на 79-м году жизни скончался известный журналист-международник, писатель-пушкинист и переводчик Алексей Букалов.
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Алексей Букалов долгие годы возглавлял представительство ТАСС в Риме и Ватикане. Он был первым российским журналистом, который в рамках папского пула сопровождал понтификов в зарубежных поездках. Более 20 лет Алексей Бакалов провел в этом пуле.

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Благодаря Букалову, прожившему на Апеннинах более 30 лет, российская аудитория смогла не только лучше понять Италию, но и проникнуться к этой стране искренней любовью и симпатией. Алексей Букалов рассказывал об Апеннинах в многочисленных документальных фильмах, на страницах журналов, а также в эфирах радио и тв-программ.

Алексей Букалов - автор нескольких книг об Италии и о своих поездках с римским папами "С понтификами по белу свету", а также авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина, открывший новое направление в пушкинистике - "Зарубежный Пушкин".

Он - лауреат многочисленных наград и премий. Среди них орден Дружбы, "Золотой мост", медаль Пушкина, международная премия "Н. В. Гоголь в Италии", национальная премия в области прессы "Искра".

В памяти коллег Алексей Букалов был и навсегда останется ориентиром в профессии, непререкаемым авторитетом и человеком с большой буквы.

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