В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для "оливье"

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.

Первое - колбаса докторская. Всего была исследована такая колбаса 40 торговых марок. Практически вся она оказалась безопасной. В ней не нашли ни бумагу, ни вредные микроэлементы, ни ДНК грызунов. Знак качества получила колбаса двух брендов.

Эксперты напоминают, что вкусная докторская колбаса обернута в натуральные оболочки. На маркировке этого продукта должна быть информация дате выработки, сроке годности, составе и производителе. Ингредиенты в ней должны быть следующие: свинина, говядина, яйца, молоко, соль и специи. Также допускается содержание нитрита натрия и крахмала.

Колбаса, изготовленная не по ГОСТу, а по ТУ, может содержать мясо птицы или другие ингредиенты, снижающие себестоимость продукции.

Второе - картофель. При выборе клубней стоит рассмотреть их внешний вид. Они должны быть сухими, целыми, с желтой неокрепшей кожурой, не проросшие и не увядшие, без повреждений вредителями. Поперечный диаметр картофеля должен быть 40-80 миллиметров. На картошке ранних сортов земли на клубнях быть тоже не должно.

Третье - зеленый горошек. Была проверена эта продукция 55 торговых марок. Нарушений по безопасности не обнаружено. Горошек большинства брендов оказался достоин Знака качества. При выборе баночки (кстати, не важно, будет она стеклянной или железной) стоит помнить, что консервы из свежего горошка в нашей стране делают с конца мая по конец июля. В остальное время консервируют сублимированный или быстрозамороженный горох, а это отражается на вкусе. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль.

Четвертое - маринованные огурцы. Исследование прошли огурчики 48 брендов. Шесть из них признали высококачественными. В состав маринованных огурцов должны входить вода, уксус, соль, специи натуральные и огурчики. Общая доля самих огурцов должна быть не менее 50 процентов. Рассол не должен быть мутным, а крышка на банке - вздутой.

И пятое, последний штрих - майонез. По ГОСТу сделан он должен быть из яиц и растительного масла. В классическом "Провансале" 67 процента жирности. Майонез, в который входят лишь натуральные консерванты - соль и уксус или лимонный сок - может храниться не больше двух недель. Искусственных красителей, консервантов, крахмала и загустителей не должно быть в списке ингредиентов.

Все подробности об лучших и худших брендах продуктов, из которых делается "оливье" можно прочитать на сайте Роскачества.