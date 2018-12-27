В Россию пришел смартфон за 3999 рублей с неотключаемой рекламой

Компания Fly начала продажи на российском рынке смартфона Life Play стоимостью 3999 рублей. Его отличие от других моделей заключается в неотключаемой рекламе и новостях, которые демонстрируются на экране блокировки. Благодаря этому, утверждает производитель, цену на устройство удалось сделать более низкой.

Fly Life Play с неотключаемой рекламой. Фото: Fly

По своим техническим характеристикам смартфон относится к маломощным - четырехъядерный процессор с частотой 1,1 ГГц, объем оперативной памяти составляет 1 Гб, постоянной - 8 Гб (ее можно расширить при помощи карт памяти емкостью до 32 Гб).

Смартфон оборудован 5,45-дюймовым экраном с разрешением 960x480 пикселей, а также основной и фронтальной камерами с разрешением 8 и 5 Мп соответственно. Поддерживается работа в сетях 3G (а LTE не поддерживается). Для зарядки и передачи данных предусмотрен разъем microUSB, имеется разъем для наушников. Емкость аккумулятора составляет 2500 часов - по утверждению производителя, это обеспечит до 4 часов работы в интернете.

Контент, который будут поставлять партнеры Fly, будет отображаться на экране блокировки. Такой подход не изменит опыта использования смартфона, утверждают в компании.