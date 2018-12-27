В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Командиры боевых кораблей ВМС США больше не смогут отправлять провинившихся матросов в карцер на хлеб и воду. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на вступающую в силу с первого января 2019 года новую редакцию Единого свода военного судопроизводства, принятую Конгрессом США в 2016 году.

Документ гласит, что командиры смогут и впредь наказывать своих подчиненных без суда, однако корабельный карцер и сокращенный рацион будут запрещены, пишет ТАСС.

Издание напоминает, что в ХIХ веке отправка в карцер на хлеб и воду рассматривалась как альтернатива более жесткому наказанию - порке матросов у мачты, которое было отменено в ВМС США в 1862 году. Согласно действовавшим в те годы правилам, командир имел право отправить провинившегося в карцер на "сокращенный рацион" на срок до 30 суток, а также заковать его в кандалы. С годами наказание смягчалось: кандалы были запрещены, срок наказания был уменьшен до трех суток, а перед отправкой в карцер матросов осматривал судовой врач.

По ныне действующим правилам, наказанных моряков в карцере кормят хлебом три раза в сутки, и им разрешено читать религиозную литературу. По данным The New York Times, это наказание применяется в американских ВМС до сих пор. На Тихоокеанском флоте США один из эсминцев даже получил негласное прозвище "Хлеб и вода", поскольку командир этого корабля очень часто использовал данное ему право.