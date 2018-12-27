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В том, что люди становятся менее востребованными в той или иной профессии, нет ничего удивительного. На смену им приходят технологии. Они с каждым годом развиваются и совершенствуются. Технологический прогресс идет семимильными шагами. Роботы и компьютеры постепенно заменяют труд человека.

Взять ту же транспортную отрасль. Управление транспортной системой, логистика, всевозможные расчеты - все это осуществляется сегодня при помощи компьютеров и прочей современной техники. Люди нужны лишь для того, чтобы эту технику обслуживать. В банковской и финансовой сфере происходит примерно то же самое. Сейчас каждый человек благодаря интернету может, не выходя из дома, получить практически любую банковскую услугу: оформить кредит, карту, открыть счет и так далее. Поэтому у банков фактически отпала необходимость держать большой штат сотрудников: операционистов и консультантов. В свое время Герман Греф, говоря о прогнозах развития Сбербанка, подчеркивал, что первостепенная задача, стоящая перед ним, - это внедрение информационных технологий во все банковские процессы.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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В связи с вышесказанным перед нами встает довольно серьезная проблема. Замещение человеческого труда новыми технологиями грозит увеличением уровня безработицы. С этим придется что-то делать. Возможно, создавать какие-то специальные учреждения для переквалификации работников.

Вообще, хорошо бы разработать целую систему, направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающих запросам современного рынка труда и потребностям экономики. Для этого минтруду надо провести обстоятельное исследование и выяснить, какие специальности будут востребованы через пять, десять, пятнадцать лет. А какие будут сокращаться и окончательно отмирать. К такому исследованию могли бы подключиться также министерство промышленности и торговли, министерство экономического развития и министерство образования. Мне кажется, детям уже класса с седьмого нужно сегодня начинать задумываться о своем будущем. С помощью родителей и школы, конечно. Поэтому информация о том, какие профессии наиболее актуальны на данный момент, весьма полезна была бы школьникам. Многие сейчас поступают в вузы, грубо говоря, для "галочки". Потому что родители заставили, потому что так принято, потому что стыдно не иметь высшего образования. Но отучившись несколько лет и получив диплом, по специальности работать не идут. Почему? Зарплата не устраивает, конкуренция в этой сфере большая - тех же юристов и менеджеров у нас просто пруд пруди. Нужно выбирать профессию, наперед просчитывая все возможности и перспективы. Тогда и продавцов с дипломом экономиста, социолога или технолога у нас, думаю, станет на порядок меньше.

Власть Позиция Экономика Работа
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