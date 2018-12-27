На вопрос, какие ваши чувства в последнее время окрепли, более трети молодых россиян, опережая по численности представителей других возрастных групп, ответили: "Чувство собственного достоинства и чувство свободы". Таков один из итогов исследования, проведенного этой осенью "Левада-центром".

Вопрос о чувствах, связанных с оценкой времени, переживаниями исторического момента, социологи "Левада-центра" задают нашим гражданам регулярно, начиная с 90-х. На исходе ельцинской эпохи доминировали "усталость, безразличие" (52 процента), "отчаяние" (37) и "ожесточение, агрессивность" (37). Далее следовали "страх" (29), "обида" (26) и "растерянность" (24). "Надежду" лелеял лишь каждый десятый, а об "уверенности в завтрашнем дне" говорили всего три человека из ста. Смена власти в стране ознаменовалась сменой чувств у ее граждан. На первое место вышла "надежда", заметно потеснив "отчаяние" и прочие негативные чувства. "Усталость, безразличие", однако же, никуда не исчезли. Они, как показывают опросы, постоянно сопутствуют "надежде", то чуть-чуть отставая, а то даже и обгоняя ее.

Социологи отмечают у россиян растущие "чувство собственного достоинства" и "чувство свободы"

За последние два года в разных возрастных группах произошла перемена чувств. Если в 2016 году об "усталости" сообщал каждый пятый молодой респондент, а о "надежде" - каждый третий, то в 2018-м "усталость" ощущают уже треть опрошенных, а "надеждой" живут примерно столько же. У старшего поколения - наоборот: в 2016 году об "усталости" говорил каждый третий, а о "надежде" - каждый пятый. В 2018-м у старших "надежда" (35 процентов) резво обогнала "усталость" (28) При этом молодые опережают старших в "чувстве собственного достоинства" и "чувстве свободы".

Социологи отмечают, что "чувство собственного достоинства" и "чувство свободы", если верить опросам, растут у всех российских граждан, независимо от их возраста. Но и то и другое чувство в сознании большинства имеет некоторые пределы. Например, четверть россиян считают, что в отдельных случаях ради интересов государства можно согласиться с ограничением свободы, а 10 процентов готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека. Большинство же опрошенных (47 процентов) убеждены, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Еще 13 процентов утверждают, что права отдельного человека всегда важнее интересов отдельного государства. По мнению каждого третьего (31 процент), "государство нам дает немало, но можно требовать и большего" (в 2006 году сторонников этой точки зрения было вдвое меньше). Более 30 процентов граждан полагают, что "государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны" (в 2006 году так думали 39 процентов респондентов). Каждый пятый (19 процентов) уверен, что надо "заставить государство служить нашим интересам" (27 процентов в 2006 году). Еще 11 процентов опрошенных считают, что "государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы", а 4 процента - что "государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то". Таким образом, у россиян личные интересы превалируют над государственными.

По иному выглядит выбор между свободой и порядком. Более 70 процентов граждан, по данным ВЦИОМ, предпочитают порядок. Чаще других порядок в обмен на свободу выбирают сторонники КПРФ (78 процентов) и пожилые люди (77). Более 45 процентов опрошенных понимают под порядком политическую и экономическую стабильность страны, 29 процентов считают, что порядок - это соблюдение законов, 20 процентов трактуют порядок как возможность для каждого реализовать свои права. Лишь каждый пятый участник опроса считает необходимым неукоснительно соблюдать демократические принципы, "пусть это и может дать определенную свободу разрушительным элементам". На такой точке зрения стоят москвичи и петербуржцы (33 процента), а также молодежь (29). Демократия, по мнению 47 процентов респондентов, - это свобода слова, печати, вероисповедания. Почти четверть опрошенных связывают демократию с экономическим процветанием страны, а 19 процентов - со строгой законностью. При этом люди хотят не застоя, а "стабильного улучшения жизни".

По мнению российского большинства, демократия нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. Нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. Почти 45 респондентов уверены, что западная демократия несет России хаос и разрушение. События последнего времени укрепили убежденность большинства (64 процента) в том, что отношения между Россией и Западом будут всегда строиться на недоверии. Только 24 процента граждан считают, что эти отношения могут быть по-настоящему дружественными. Людьми западной культуры "совершенно не ощущают себя" 43 процента опрошенных, а для 37 процентов "это не очень важно". Однако тот факт, что многие соотечественники имеют имущество на Западе и посылают туда учиться своих детей, раздражает лишь 21 процент россиян.

Выбирая между свободой и порядком, более 70 процентов граждан предпочитают второе

Отсутствие потребности в гражданских свободах объясняется еще и патерналистскими настроениями. Эти настроения очень сильны. Поэтому запросы 70 процентов общества обращены к власти. Большинство жителей страны считают, что желаемый порядок вполне может быть обеспечен без их участия. По данным опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", более 90 процентов россиян не проявляли в последние два года никакой политической или гражданской активности.

Невысокая гражданская активность объясняется целым рядом серьезных причин, в том числе и простой (как показали последние опросы, тоже весьма серьезной), имя которой - усталость.