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Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Больше всего россияне доверяют армии и церкви

Текст: Галина Мисливская

Российские Вооруженные силы продолжают удерживать лидерство в рейтинге доверия государственным и общественным институтам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг на сайте ВЦИОМ.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Согласно исследованию, деятельность армии положительно оценивают 86% опрошенных, антирейтинг о военных также рекордно низкий - всего 6%. На втором месте разместилась Русская православная церковь - ей доверяют 68,8% россиян.

Федеральное Собрание вызывает доверие более чем у трети респондентов. При этом рейтинг Совета Федерации выше, чем у Госдумы - 39,2% против 35,5%.

У парламента есть потенциал для роста доверия после снижения показателей во второй половине 2018 года, считает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. "Надежды на восстановление реноме законодательных органов сохраняются. Прежде всего, не случилось обвала рейтинга - вспомним времена, когда деятельность Госдумы одобряли немногим более 18% россиян (это случилось в феврале 2006 - ровно через год после монетизации льгот)", - отметил он. "Сегодняшние показатели близки к многолетним средним значениям для Госдумы - 33,8%, и заметно превышают среднее значение для Совфеда, которое равно 34,7%", - добавил эксперт.

Деятельность правоохранительных органов, по данным ВЦИОМ, одобряют 57% россиян, СМИ - 54,4%, Общественной палаты - 42,6%,судебных органов - 37,6%, политических партий - 33,3%.

Фото: Depositphotos.com
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В рейтинге неодобрения лидирует оппозиция с показателем 41,3%, уровень недоверия судебной системе оказался ровно таким же, как и рейтинг доверия - 37,6%. Деятельность политических партий не одобряют 37,4% опрошенных. Претензии к работе СМИ есть у 34,1% россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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