Вид на жительство для иностранцев не надо будет продлевать каждые 5 лет

МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки документа , размещенном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа. Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", - говорится в документе. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января. Планируемый срок вступления документа в силу - сентябрь 2019 года.

В настоящее время вид на жительство для иностранцев выдается на пять лет, после чего его надо продлевать каждые следующие пять лет.

Чтобы получить вид на жительство, надо год прожить в России по разрешению на временное проживание

Недавно временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова объясняла, что необходимость изменения срока действия вида на жительство вызвана забывчивостью иностранных гостей. "Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории России, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", - сказала она.

По словам Казаковой, законопроект предполагает возвращение к существовавшему до 2002 года порядку, когда вид на жительство был бессрочным.

Вид на жительство выдают иностранцу в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать из нее и въезжать обратно. Чтобы получить этот документ, сейчас надо не менее года прожить в стране по разрешению на временное проживание. По словам Казаковой, в будущем лицам, которые хотят связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.

Кроме того, вчера в МВД России рассказали о завершении периода безвизового въезда и выезда за пределы России для зарубежных футбольных болельщиков.

В пресс-центре ведомства напомнили, что в соответствии с законодательством РФ для иностранных граждан, посетивших в качестве зрителей матчи чемпионата мира по футболу, при наличии персонифицированной карты зрителя срок безвизового въезда и выезда за пределы России истекает 31 декабря 2018 года.

"Таким образом, лица, не покинувшие территорию Российской Федерации в установленный законом срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что повлечет за собой привлечение их к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения. Во избежание негативных последствий, предусматривающих ограничение на въезд в страну, указанной категории иностранных граждан необходимо выехать из страны до указанной даты", - отметили в пресс-центре МВД России.