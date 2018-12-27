Впервые за 32 года Южная Корея сменит цвет паспортов

Правительство Южной Кореи утвердило окончательный дизайн новых загранпаспортов, сменив цвет обложки с зеленого на синий. Также в стране вводятся новые регистрационные знаки для транспортных средств.

Власти Республики Корея (РК) окончательно согласовали и обнародовали новый дизайн паспортов, которые выдаются гражданам страны для поездок за рубеж. Главным бросающимся в глаза изменением стал другой цвет обложки. Если до сих пор корейцы получали загранпаспорта зеленого цвета, то у нового образца обложка будет темно-синей. Кроме того, на ней будет вытеснена эмблема с изображением стихий восточной философии "инь" и "ян", которые являются составной частью одного из символов Южной Кореи. Таким образом загранпаспорта РК впервые за 32 года изменят свой вид, причем, насколько можно судить, весьма радикально. Новые образцы начнут выдавать с 1 января 2020 года.

Кроме того, в Корее также вводится и несколько измененный дизайн для регистрационных знаком транспортных средств. Здесь перемены будут не столь существенными. Вместо первых двух цифр теперь будут использоваться три, тогда как все остальное - две буквы и еще четыре цифры - останутся прежними. По сути, впереди будет прибавлена еще одна цифра.

Это сделано потому, что количество зарегистрированных автомобилей выбрало почти весь лимит, который имели нынешние знаки. Используемые сейчас обозначения позволят придумать уникальные комбинации максимум для 22 миллионов автомобилей, тогда как в Южной Корее сейчас их уже около 20 миллионов. Добавление всего лишь одной цифры впереди позволит расширить лимит до 200 миллионов.

В новых регистрационных знаках в самой начальной части появится еще одно новшество. К привычному белому фону и черным цифрам и буквам добавится слева узкая темно-синяя полоска, где будут голографический знак с символами "инь" и "ян" и английское сокращение для Кореи - KOR. Новые знаки также будут покрыты специальной светоотражающей пленкой, что позволит их легче видеть в темное время суток.

Выдача новых автомобильных номеров начнется в Южной Корее с сентября следующего года.