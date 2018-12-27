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27 декабря 2018 г.

Закон Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1689-ЗЗК "Об установлении величины прожиточного минимума для детей в Забайкальском крае на 2019 год"

Дата подписания 25 декабря 2018 г.
Опубликован 27 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 19 декабря 2018 года.

Статья 1

В целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, установленной частью 14 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", установить величину прожиточного минимума для детей в Забайкальском крае на 2019 год в размере 11 801 рубля 16 копеек.

Статья 2

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов

 

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