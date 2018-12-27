Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь

Незадолго до трагедии неизвестный злоумышленник по телефону сообщил о минировании собора Святого Стефана в центре Вены, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Twitter австрийской полиции.

Туда были брошены большие силы полиции, которые приступили к эвакуации людей из центра города.

Чуть позже произошло нападение на монастырский храм в 21-м округе Вены, рядом с ним не оказалось полицейских, которые были заняты на поиске взрывного устройства и эвакуации. Это позволило преступникам связать и ранить монахов, а также спокойно ограбить храм. В полиции исключили версию теракта.

Известно о пяти тяжелораненых священнослужителях, которые были доставлены в больницы. Местные СМИ сообщают о том, что пострадали от 10 до 15 человек.