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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

2019-й объявлен в ДНР Годом русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин пошел на встречу инициативе объявить 2019-й Годом русского языка. Он назвал ее "правильной", цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Идея поддержать "великий и могучий" в республике принадлежит общественному движению "Донецкая республика". Пушилин попросил инициаторов подготовить программу акций и мероприятий, которые будут проходить в рамках Года русского языка. Глава ДНР напомнил, что наступающий год юбилейный для Александра Пушкина. Шестого июня исполняется 220 лет со дня рождения классика русской литературы.

Фото: Пресс-служба театра "Донбасс опера"
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Вопрос о придании новому году статуса Года русского языка обсуждался во время прямой линии Дениса Пушилина с населением непризнанной республики. По мнению лидера движения "Донецкая республика" Алексея Муратова, именно русскому языку принадлежит огромная роль в истории Донбасса как части Русского мира. Его важность невозможно переоценить и в современный период.

Общество Образование В мире экс-СССР Украина Русский язык на постсоветском пространстве
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