170 тысяч росгвардейцев будут дежурить в новогодние каникулы

Более напряженной чем в будние дни окажется служба военнослужащих Росгвардии в новогодние каникулы. Они получат возможность отпраздновать и отдохнуть чуть позже. А с 31 декабря по 8 января порядок в стране будут охранять около 170 тысяч росгвардейцев. Только в Москве будут дежурить свыше четырех тысяч сотрудников ОМОНа, военнослужащих Центрального округа и дивизии имени Дзержинского и 1, 5 тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам массовых мероприятий, особенно к тем, где будут проводиться детские елки и массовые гуляния. Их оборудуют рамками для досмотра.

Во время новогодних праздников Росгвардия усилит контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Опять же, приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

Сергей Меликов напомнил, что в уходящем году войска Росгвардии обеспечили безопасность более чем 32 тысяч публичных и 80 тысяч спортивных мероприятий. В том числе на территории детского лагеря "Артек" и транспортного перехода и охраны моста через Керченский пролив. А участвовали в массовых мероприятиях почти 9 миллионов человек.

Прошло заседание Оперативного штаба и в МВД - обсуждалось обеспечение безопасности XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что к охране общественного порядка на Универсиаде планируется привлечь более 13 тысяч сотрудников полиции. Уже прошли без происшествий региональные этапы эстафеты огня Универсиады.