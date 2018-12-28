Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

В пункте 8 статьи 7 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1240; Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 29) второе предложение дополнить словами ", если иной порядок не предусмотрен законодательством Российской Федерации", четвертое предложение дополнить словами ", за исключением устава международной компании, если он предусматривает применение к международной компании норм иностранного права, а также правил иностранных бирж".

Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3128; 2007, N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4009; 2011, N 30, ст. 4594; N 50, ст. 7343; N 51, ст. 7448; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 28, ст. 4139, 4149; N 32, ст. 5133, 5134) следующие изменения:

1) в статье 22:

а) пункт 5 после слов "резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных участков," дополнить словами "участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которым земельные участки предоставлены в аренду без проведения торгов для реализации договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя",";

б) пункт 6 после слов "резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных участков," дополнить словами "участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которым земельные участки предоставлены в аренду без проведения торгов для реализации договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя",";

2) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:

"38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для реализации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".";

3) пункт 8 статьи 398 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:

"19) на срок реализации участником свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя", если меньший срок не заявлен таким участником.".

Статья 3

Часть первую статьи 762 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) дополнить предложением следующего содержания: "Банк России не осуществляет контроль и надзор за соблюдением международными компаниями норм иностранного права, а также правил иностранных бирж.".

Статья 4

Статью 2251 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2009, N 29, ст. 3642; 2016, N 1, ст. 29; 2018, N 49, ст. 7523) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Исключения, предусмотренные пунктами 1 (в части споров, предусмотренных пунктом 7 части 1 настоящей статьи), 3, 5 части 2 настоящей статьи, не применяются к спорам в отношении международной компании, если ее устав предусматривает применение к международной компании норм иностранного права, правил иностранных бирж и содержит арбитражное соглашение, включенное в его текст в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.".

Статья 5

Внести в часть 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 48, ст. 6716; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041) следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами ", а также к физическим лицам - резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде";

2) абзац второй после слов "Физические лица - резиденты" дополнить словами "(за исключением физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде)".

Статья 6

Часть 6 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2316; N 45, ст. 6154; 2016, N 27, ст. 4195; 2017, N 30, ст. 4444) дополнить словами ", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487; 2017, N 27, ст. 3933; N 52, ст. 7928; 2018, N 1, ст. 39) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) в части 1:

подпункт "б" пункта 3 признать утратившим силу;

в пункте 4 слова "выдает по требованию участников свободной экономической зоны или по запросу заинтересованных лиц выписки из него" заменить словами "размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сообщает в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения о включении лица в единый реестр участников свободной экономической зоны и об исключении из него;";

пункт 8 признать утратившим силу;

б) в части 3:

в пункте 3 слова "контроль за исполнением" заменить словами "мониторинг выполнения";

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) контроль за реализацией участником свободной экономической зоны инвестиционного проекта;";

2) дополнить статьей 121 следующего содержания:

"Статья 121. Инвестиционный проект

1. Для целей настоящего Федерального закона под инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов основных средств, который реализуется участником свободной экономической зоны в целях производства новых товаров, выполнения работ, оказания услуг либо поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг путем осуществления капитальных вложений.

2. Для целей настоящего Федерального закона под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на приобретение соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря. Не учитываются в качестве капитальных вложений затраты на приобретение земельных участков, а также на приобретение легковых автомобилей и их обслуживание.

3. Для целей настоящего Федерального закона под модернизацией объектов основных средств понимаются их техническое перевооружение, достройка, дооборудование, в том числе реконструкция, и иные виды работ, которые приводят к улучшению экономических характеристик объектов основных средств и (или) появлению у них новых экономических характеристик.";

3) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лицо, намеревающееся получить статус участника свободной экономической зоны, в зависимости от места реализации инвестиционного проекта должно быть зарегистрировано на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя, состоять на учете в налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.";

б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации заявителя в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;";

в) в части 3:

в пункте 3 слова "с указанием количества планируемых для создания рабочих мест и размера средней заработной платы" исключить;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) количество планируемых для создания рабочих мест, в том числе в первые три года реализации инвестиционного проекта, и размер средней заработной платы;";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) график получения предусмотренных нормативными правовыми актами заключений, согласований и (или) разрешений уполномоченных органов (в случае, если реализация инвестиционного проекта связана с необходимостью проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, для осуществления которых требуется получение указанных заключений, согласований и (или) разрешений;";

дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52) график создания новых рабочих мест в первые три года реализации инвестиционного проекта;";

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. График, указанный в пункте 5 части 3 настоящей статьи, должен предусматривать осуществление капитальных вложений в размере не менее 30 процентов общего объема капитальных вложений в первый год реализации инвестиционного проекта в случае, если реализация инвестиционного проекта не связана с необходимостью проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, для осуществления которых требуется получение предусмотренных нормативными правовыми актами заключений, согласований и (или) разрешений уполномоченных органов.";

д) в части 4 слова "в части 3" заменить словами "в части 2";

е) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. При рассмотрении представленных заявителем документов, указанных в части 2 настоящей статьи, орган управления свободной экономической зоной проводит оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта в соответствии с критериями и методикой такой оценки, которые определяет уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.";

ж) в части 8 слова "в срок, не превышающий семи дней" заменить словами "в срок, не превышающий десяти рабочих дней";

з) абзац первый части 10 после слова "пятнадцати" дополнить словом "рабочих";

и) в части 13 слово "заключенный" исключить;

к) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Решение об отказе в заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне принимается в случаях несоответствия требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, или в случае признания соответствующим органом управления свободной экономической зоной по результатам оценки инвестиционной декларации, проведенной в соответствии с частью 71 настоящей статьи, инвестиционного проекта неэффективным.";

л) в части 15 слова "в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или" исключить;

м) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым или высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя в день получения от заявителя заключенного договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти копию указанного договора.";

н) дополнить частью 171 следующего содержания:

"171. Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым, высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя и заявитель несут ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в заключенных договорах об условиях деятельности в свободной экономической зоне, в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

о) часть 18 изложить в следующей редакции:

"18. В течение трех рабочих дней со дня получения от высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым или высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения Севастополя копии заключенного договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти вносит в единый реестр участников свободной экономической зоны запись о включении заявителя в указанный реестр либо запись о заключении с заявителем, имеющим статус участника свободной экономической зоны, другого договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, а также направляет или передает иным способом, свидетельствующим о дате получения:

1) участнику свободной экономической зоны свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны. При заключении лицом, имеющим статус участника свободной экономической зоны, нескольких договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны не выдается;

2) в адрес федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого реестра участников свободной экономической зоны, содержащую информацию, предусмотренную настоящей частью, и копию заключенного договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.";

п) в части 20 слова "осуществлять предпринимательскую и иную деятельность" заменить словами "реализовывать инвестиционный проект";

р) дополнить частью 201 следующего содержания:

"201. К деятельности филиалов и представительств юридических лиц - участников свободной экономической зоны, расположенных за пределами свободной экономической зоны, особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в свободной экономической зоне не применяется.";

с) в части 21 слова "осуществляет деятельность" заменить словами "реализует инвестиционный проект";

т) часть 22 изложить в следующей редакции:

"22. Хозяйственная деятельность, не связанная с реализацией инвестиционного проекта, предусмотренного договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне, может осуществляться участниками свободной экономической зоны без применения особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности в свободной экономической зоне, в том числе без применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны.";

у) в части 23:

пункт 1 дополнить словами ", за исключением случая, если участником свободной экономической зоны заключено несколько договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне";

пункт 3 дополнить словами ", за исключением случая, если участником свободной экономической зоны заключено несколько договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне";

ф) дополнить частями 231 и 232 следующего содержания:

"231. При расторжении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда в связи с нарушением участником свободной экономической зоны условий указанного договора лицо, утратившее статус участника свободной экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере, предусмотренном указанным договором.

232. Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым или высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя в день наступления хотя бы одного из случаев, предусмотренных частью 23 настоящей статьи, направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти уведомление о наступлении такого случая.";

х) в части 24 слова "о наступлении случаев, предусмотренных частью 23 настоящей статьи" заменить словами "о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных частью 23 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней со дня получения такого уведомления";

ц) часть 25 изложить в следующей редакции:

"25. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти направляет выписку из единого реестра участников свободной экономической зоны об исключении участника свободной экономической зоны из указанного реестра в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения в единый реестр участников свободной экономической зоны соответствующей записи.";

ч) пункт 4 части 28 дополнить словами "в случае, если это повлечет за собой увеличение сроков реализации инвестиционного проекта";

4) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Замена свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны, выдача дубликата

1. Замена свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны, выдача дубликата производятся уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в следующих случаях:

1) изменение наименования участника свободной экономической зоны, являющегося юридическим лицом, или изменение фамилии, имени, отчества участника свободной экономической зоны, являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) установление неточностей (опечаток, ошибок) в таком свидетельстве;

3) непригодность такого свидетельства для использования;

4) утрата такого свидетельства.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по письменному заявлению участника свободной экономической зоны выдает ему новое свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны с тем же регистрационным номером.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по письменному заявлению участника свободной экономической зоны выдает ему дубликат свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны с тем же регистрационным номером.

4. К письменному заявлению участника свободной экономической зоны о замене свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны, выдаче его дубликата прилагается бланк ранее выданного свидетельства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 настоящей статьи.

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня получения от участника свободной экономической зоны письменного заявления изготавливает соответственно новое свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны, дубликат свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны и направляет его заявителю или передает иным способом, свидетельствующим о дате его получения.";

5) статью 14 признать утратившей силу;

6) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Осуществление мониторинга выполнения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне

1. Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя осуществляют мониторинг выполнения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

2. Целью мониторинга выполнения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне является обеспечение реализации инвестиционного проекта с соблюдением установленных указанным договором условий, в том числе сроков и объема осуществления капитальных вложений.

3. Порядок осуществления мониторинга выполнения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне устанавливается соответствующим договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

4. При установлении в ходе мониторинга выполнения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне фактов нарушения участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне такой договор может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым или высшего исполнительного органа государственной власти города федерального значения Севастополя.";

7) дополнить статьей 142 следующего содержания:

"Статья 142. Осуществление контроля за реализацией участником свободной экономической зоны инвестиционного проекта

1. После выполнения условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, но не позднее чем через два месяца со дня истечения первых трех лет со дня включения лица в единый реестр участников свободной экономической зоны или внесения в указанный реестр информации о заключении с участником свободной экономической зоны другого договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым или высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя проводит в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проверку соответствия деятельности участника свободной экономической зоны требованиям настоящего Федерального закона.

2. При проведении проверки, указанной в части 1 настоящей статьи, высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя по предварительному согласованию вправе привлекать представителей налогового органа по месту постановки участника свободной экономической зоны на учет.";

8) в статье 15:

а) пункт 2 части 1 после слова "налогообложения" дополнить словами "и обложения страховыми взносами";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Товары, необходимые участникам свободной экономической зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне, могут помещаться под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.";

9) в статье 16:

а) в наименовании слово "таможенной" заменить словом "экономической";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В случае, если вступают в силу новые федеральные законы, которые приводят к увеличению налоговых ставок по федеральным налогам (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и тарифов страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), либо если в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации вносятся изменения, которые приводят к установлению обязательных платежей для участников свободной экономической зоны или увеличению их размеров либо устанавливают режим запретов или ограничений в отношении участника свободной экономической зоны, ухудшающий его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на день включения участника свободной экономической зоны в единый реестр участников свободной экономической зоны, такие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также изменения, внесенные в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, не применяются в течение срока действия договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне в отношении участника свободной экономической зоны при условии выполнения им требований настоящего Федерального закона.";

в) части 5 и 6 признать утратившими силу;

10) в статье 17:

а) часть 11 после слов "в аренду без торгов" дополнить словами "в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации,";

б) дополнить частями 12-14 следующего содержания:

"12. В случае расторжения договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне договор аренды земельного участка, предоставленного для реализации участником свободной экономической зоны договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, подлежит расторжению по требованию арендодателя.

13. Участник свободной экономической зоны, которому в соответствии с частью 11 настоящей статьи был предоставлен земельный участок, не вправе сдавать его в субаренду (поднаем), передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

14. Контроль за использованием участником свободной экономической зоны земельных участков, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.";

11) в статье 18:

а) в части 6 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела";

б) в части 13 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела";

в) в части 17 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела";

г) части 19-21 признать утратившими силу;

д) в части 23 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела";

12) в части 9 статьи 20 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 382-Ф3 "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 2) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 7 после слов "единогласно всеми участниками этого юридического лица" дополнить словами ", если иной порядок не предусмотрен законодательством Российской Федерации", после слов "а также в устав публичного акционерного общества" дополнить словами ", за исключением устава международной компании, если он предусматривает применение к международной компании норм иностранного права, а также правил иностранных бирж";

2) часть 3 статьи 44 после слов "в соответствии с настоящей статьей" дополнить словами ", за исключением иностранного арбитражного учреждения, которое указано в арбитражном соглашении участников (акционеров) международной компании, заключивших такое соглашение до регистрации международной компании на территории Российской Федерации", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Иностранное арбитражное учреждение, которое указано в арбитражном соглашении участников (акционеров) международной компании, заключивших такое соглашение до регистрации международной компании на территории Российской Федерации, имеет право на рассмотрение споров между сторонами такого соглашения с момента регистрации международной компании на территории Российской Федерации и признается для этих целей постоянно действующим арбитражным учреждением.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"3. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и существу возникающих из него отношений.";

2) в статье 2:

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) на момент принятия решения об изменении своего личного закона, но в любом случае не позднее 1 января 2018 года, самостоятельно, либо через свои прямо или косвенно подконтрольные лица, определяемые в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и статьей 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", либо через иные лица, входящие в одну группу лиц с иностранным лицом в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", по любому из оснований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", либо через филиалы или представительства (иные обособленные подразделения) осуществляет хозяйственную деятельность на территории нескольких государств, в том числе на территории Российской Федерации;";

б) пункт 2 части 4 дополнить словами ", осуществляющими виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации";

в) в части 6 слова "Минимальный срок" заменить словом "Срок";

г) часть 7 после слова "формы" дополнить словами ", условия прекращения";

д) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Международная компания обязана в течение десяти рабочих дней по истечении шести месяцев с даты ее государственной регистрации направить в управляющую компанию, статус которой определяется в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" (далее - управляющая компания), документы, подтверждающие осуществление инвестиций в установленных объеме, форме и установленные сроки.";

е) дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:

"81. Датой возникновения обязательств на основании заявления о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации считается дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции.

82. Датой прекращения обязательств на основании заявления о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации является дата исполнения обязанности по совершению инвестиций либо дата прекращения статуса международной компании, если иная дата не установлена в заявлении о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации с учетом требований положений части 6 настоящей статьи.";

ж) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Международная компания без согласия управляющей компании вправе возложить исполнение своего обязательства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации на любое лицо из группы лиц, в состав которой входит данная международная компания, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" по любому из оснований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". При этом ответственность за исполнение такого обязательства сохраняется за международной компанией.";

з) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Лица, подконтрольные иностранному юридическому лицу или международной компании либо входящие в одну группу лиц с иностранным юридическим лицом или международной компанией в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", по любому из оснований, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", при подаче в управляющую компанию документов для государственной регистрации подтверждают только свое соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.";

и) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. За исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи, в любых целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в целях определения размера подлежащих выплате дивидендов и размера чистых активов, международная компания по своему выбору вправе использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.";

к) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, международная компания составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

л) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, составляется и раскрывается по выбору международной компании на русском или английском языке. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности определяются международной компанией в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами и могут быть отличны от валюты Российской Федерации.";

3) в статье 4:

а) в части 1 третье предложение исключить;

б) дополнить частями 11-19 следующего содержания:

"11. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (за исключением положений статей 841 и 848, а также статей 843 - 846 и 849 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 841 и 848) и Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, вытекающие из указанных федеральных законов, к международным компаниям не применяются, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или уставом международной компании.

12. Устав международной компании может предусматривать применение к ней норм иностранного права, регулирующего отношения участников корпораций, учрежденных по праву, которое применялось к иностранному юридическому лицу до даты государственной регистрации международной компании, а также правил иностранных бирж при условии, что такие нормы и правила применялись к иностранному юридическому лицу до принятия решения об изменении его личного закона, и при условии включения в устав международной компании арбитражного соглашения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи. В этом случае соответствующие нормы иностранного права, а также положения правил иностранных бирж применяются с учетом всех последующих изменений.

13. Если устав международной компании содержит положения, указанные в части 12 настоящей статьи, в него должно быть включено арбитражное соглашение о передаче в третейский суд, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, всех корпоративных споров, связанных с участием в международной компании, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации". Положения о таком арбитражном соглашении могут быть предусмотрены уставом международной компании на момент ее государственной регистрации или внесены в ее устав, изменены и (или) исключены из ее устава по решению, принятому общим собранием участников (акционеров) международной компании большинством голосов, которое определяется в соответствии с применимыми на момент принятия данного решения требованиями (о принятии решения об изменении личного закона иностранного юридического лица или внесении изменений в устав международной компании). Внесение изменений в устав международной компании или утверждение устава международной компании в новой редакции само по себе не прекращает ранее заключенное арбитражное соглашение. Указанные положения устава международной компании не отменяют арбитражное соглашение, включенное в корпоративный договор об осуществлении корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), предусмотренный частью 8 настоящей статьи, которое является обязательным для сторон такого соглашения в части рассмотрения корпоративных споров между ними.

14. Положения арбитражного соглашения, включенного в устав международной компании, обязательны для всех участников (акционеров) международной компании, в том числе будущих участников (акционеров), а также для лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) международной компании или осуществляющих функции исполнительных и иных органов международной компании. Лица, впервые избираемые в органы международной компании, признаются принявшими арбитражное соглашение в том объеме, в котором оно описано в уставе международной компании, в момент их избрания в соответствующие органы, заключение дополнительного прямого соглашения для подтверждения обязательности арбитражного соглашения с ними не требуется.

15. Арбитражное соглашение может предусматривать место арбитража (третейского разбирательства) либо порядок его определения на территории Российской Федерации, положения о рассмотрении всех или части корпоративных споров международной компании единоличным арбитром либо любым нечетным количеством арбитров, порядок формирования состава третейского суда, порядок присоединения акционеров к ранее поданному иску и рассматриваемому третейским судом, порядок консолидации позиций представителей международной компании по иску, поданному в интересах международной компании, а также иные положения, если они не противоречат федеральному закону и правилам арбитража.

16. При выявлении в ходе рассмотрения спора в третейском суде противоречия положений устава международной компании, предусматривающих применение норм иностранного права и (или) правил иностранной биржи, соответствующим нормам иностранного права и (или) правилам иностранной биржи третейский суд разрешает спор исходя из установленного им содержания норм иностранного права и (или) правил иностранной биржи, подлежащих применению к соответствующим отношениям.

17. Устав международной компании также может предусматривать применение к ней норм российского права, если такие нормы предоставляют участникам (акционерам) международной компании более широкие права по сравнению с тем, как они определялись для участников (акционеров) иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона.

18. Если в уставе международной компании прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым данные отношения должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения законодательства Российской Федерации.

19. За соответствие положений устава международной компании нормам иностранного права, а также правилам иностранных бирж отвечает международная компания.";

в) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Государственная регистрация международной компании не является основанием для прекращения или изменения корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения), если такой договор существовал до даты государственной регистрации международной компании. Все положения корпоративного договора, в том числе положения о применимом праве и арбитражное соглашение, сохраняют свою силу. В случае заключения корпоративного договора участниками (акционерами) международной компании к нему применяется право, которое являлось личным законом иностранного юридического лица до даты регистрации международной компании, если иное не предусмотрено таким договором. В случае противоречий между положениями корпоративного договора и устава международной компании положения устава международной компании, за исключением положений об арбитражном соглашении, имеют преимущественную силу, за исключением случая, если все участники (акционеры) международной компании являются сторонами корпоративного договора.";

4) в статье 5:

а) в части 3:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) копию годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется);";

пункт 9 после слова "сведения" дополнить словами "(в виде информации, содержащей фамилию, имя, отчество бенефициара, адрес места жительства, долю прямого (или косвенного) владения в иностранной компании)";

б) часть 8 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) несоблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

5) заявитель является кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, оператором платежных систем или оператором услуг платежной инфраструктуры.";

в) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции срока, направляет в управляющую компанию документы, связанные с государственной регистрацией, либо решение об отказе в государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа указанных документов направляет их в международную компанию в форме электронных документов и выдает международной компании документы, составленные управляющей компанией на бумажном носителе и подтверждающие содержание электронных документов, полученных управляющей компанией от регистрирующего органа.";

г) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. Международная компания обязана информировать управляющую компанию об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением случаев изменения сведений, предусмотренных пунктом 5 статьи 5 указанного Федерального закона, в течение трех рабочих дней со дня таких изменений. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от международной компании предусмотренных Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении сведений о международной компании, направляет указанные документы в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" срока государственной регистрации, направляет в управляющую компанию документы, связанные с государственной регистрацией, либо решение об отказе в государственной регистрации, либо решение о приостановлении государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа указанных документов направляет их в международную компанию в форме электронных документов и выдает международной компании документы, составленные управляющей компанией на бумажном носителе и подтверждающие содержание электронных документов, полученных управляющей компанией от регистрирующего органа.";

5) в статье 7:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона должно предусматривать, в какой валюте будут выражены номинальная стоимость акций международной компании и ее уставный капитал. При этом не допускается, чтобы номинальная стоимость акций международной компании и ее уставный капитал выражались в разных валютах. Акционеры международной компании вправе принять решение о конвертации акций в акции с другой номинальной стоимостью, в том числе выраженной в другой валюте, в порядке, предусмотренном для изменения устава международной компании.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Если решением высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона предусмотрено, что номинальная стоимость акций международной компании должна быть выражена в валюте Российской Федерации, номинальная стоимость акций международной компании в валюте Российской Федерации должна быть эквивалентна номинальной стоимости акций иностранного юридического лица в иностранной валюте по официальному курсу соответствующей валюты на дату принятия решения об изменении личного закона иностранного юридического лица при условии, что иная дата определения курса соответствующей валюты или порядок ее определения не установлены указанным решением.";

в) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. Если решением высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона предусмотрено, что номинальная стоимость акций международной компании должна быть выражена в иностранной валюте, положения законодательства Российской Федерации о порядке изменения уставного капитала, выраженного в валюте Российской Федерации, применяются к изменению уставного капитала международной компании по аналогии.

32. В целях ведения международной компанией учета и составления отчетности, а также исчисления и уплаты налогов и сборов размер уставного капитала международной компании в иностранной валюте не подлежит переоценке в связи с изменением курса иностранной валюты. Для других целей размер уставного капитала международной компании в иностранной валюте пересчитывается в валюту Российской Федерации по официальному курсу соответствующей валюты на дату, определяемую в соответствии с обязательствами, возложенными на международную компанию законом, договором или требованиями контрагентов международной компании, если иной курс или порядок его определения не определен соответствующим законом, договором или требованиями.";

г) в части 7:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и утверждении устава международной компании;";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) копия решения (выписка из решения) об утверждении решения о выпуске акций международной компании;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) заверение иностранного юридического лица о том, что ведение реестра акционеров международной компании начинается с даты ее государственной регистрации;";

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 8 после слов "копия решения" дополнить словами "(выписка из решения)";

д) часть 13 дополнить словами ", или являться более широкими по сравнению с тем, как они определялись для акционеров иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона";

е) часть 14 признать утратившей силу;

6) в статье 8:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для принятия Центральным банком Российской Федерации решения, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска акций международной компании в Центральный банк Российской Федерации представляются проспект акций международной компании в трех экземплярах, копия договора с российской биржей о листинге акций международной компании, а также копия решения (выписка из решения) об утверждении проспекта акций международной компании.";

б) в части 4:

пункт 1 дополнить словами ", а также указание на нормы иностранного права и положения правил иностранных бирж, применимые к правам и обязанностям акционеров международной компании";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) максимальное количество акций международной компании (в процентном выражении от общего количества акций международной компании той же категории), организация обращения которых допускается за пределами Российской Федерации. Данное количество не может превышать наибольшую из следующих величин:

а) норматив в отношении количества ценных бумаг российского эмитента, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, установленный Банком России в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на дату утверждения проспекта акций;

б) совокупное количество акций иностранного юридического лица (в процентном выражении от общего количества акций иностранного юридического лица на дату утверждения проспекта акций международной компании), на которое на дату утверждения проспекта акций международной компании были выпущены ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранного юридического лица, и акций иностранного юридического лица, права владельцев на которые на дату утверждения проспекта акций международной компании учитывались иностранной организацией, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, не являющимся личным законом иностранного юридического лица.";

в) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В случае, если уставом международной компании предусматривается возможность применения норм иностранного права и положений правил иностранных бирж, такая международная компания обязана внести изменения в проспект ценных бумаг и опубликовать их в случае внесения существенных изменений в соответствующие нормы иностранного права или положения правил иностранных бирж. Определение того, являются ли изменения иностранного права и правил иностранной биржи существенными, осуществляется международной компанией самостоятельно. В предусмотренном настоящей частью случае государственная регистрация изменений в проспект ценных бумаг не производится.";

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Если ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранного юридического лица, обращались на организованных торгах российской биржи, ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции соответствующей международной компании, допускаются к организованным торгам на российской бирже с даты государственной регистрации международной компании.";

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. В проспект акций международной компании, указанный в части 2 настоящей статьи, могут быть внесены изменения (в том числе после размещения акций). Для государственной регистрации таких изменений в Центральный банк Российской Федерации представляются:

1) копия устава международной компании со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

2) изменения в проспект акций международной компании;

3) копия протокола (выписка из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления международной компании (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в проспект акций международной компании, с указанием кворума и результатов голосования за принятие такого решения, если данное решение принято коллегиальным органом управления;

4) документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений в проспект акций международной компании;

5) опись документов, представляемых для государственной регистрации изменений в проспект акций международной компании.";

7) в статье 9:

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.";

6) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (далее - иностранный регистратор), открывается лицевой счет иностранного регистратора.";

в) часть 5 после слов "К иностранному номинальному держателю" дополнить словами ", а также иностранному регистратору";

г) часть 7 после слов "счетах иностранного номинального держателя," дополнить словами "иностранного регистратора,";

д) часть 8 дополнить предложениями следующего содержания: "К держателю реестра владельцев акций международной компании не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.";

е) часть 9 признать утратившей силу;

ж) в части 10 слова "в частях 2 - 4" заменить словами "в частях 2 - 41";

з) часть 12 после слов "счетов иностранного номинального держателя" дополнить словами ", иностранного регистратора";

и) дополнить частями 13-19 следующего содержания:

"13. Лица, осуществляющие права по акциям международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного регистратора.

14. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

15. Иностранный регистратор осуществляет часть функций счетной комиссии в отношении акций, права на которые он учитывает. При реализации части функций счетной комиссии иностранный регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, составляет документ, содержащий итоги голосования по акциям, права на которые он учитывает.

16. Иностранный регистратор обязан передать счетной комиссии (держателю реестра, осуществляющему функции счетной комиссии) международной компании информацию о количестве голосов, принадлежащих лицам, указанным в части 14 настоящей статьи, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров, а также о количестве голосов, отдаваемых за каждый из вариантов голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров. Иностранный регистратор также передает счетной комиссии (держателю реестра, осуществляющему функции счетной комиссии) международной компании бюллетени и иные документы, полученные от лиц, осуществляющих права по акциям международной компании.

17. Счетная комиссия (держатель реестра, осуществляющий функцию счетной комиссии) международной компании не осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых иностранным регистратором.

18. Для целей применения статьи 89 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного регистратора. Дивиденды по акциям международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, выплачиваются через иностранного регистратора. Обязанность эмитента по выплате дивидендов в указанном случае считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет иностранного регистратора.

19. Для целей настоящего Федерального закона не подлежат применению положения пункта З1 статьи 83 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также части 6 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии".";

8) в статье 10:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Проведение ревизии международных компаний, прекращение статуса международной компании без изменения личного закона";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Управляющая компания осуществляет ежегодные плановые, а также внеплановые ревизии соответствия международной компании, получившей статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", требованиям, установленным пунктами 1 и 3 части 3, частью 71 статьи 2 настоящего Федерального закона. Первая ревизия осуществляется не ранее одного года с даты государственной регистрации международной компании.";

в) дополнить частями 11 - 17 следующего содержания:

"11. Решение о проведении внеплановой ревизии принимается управляющей компанией на основании мотивированных заявлений юридических лиц, физических лиц или заявлений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о несоответствии международной компании требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

12. О дате проведения плановой или внеплановой ревизии управляющая компания уведомляет международную компанию не позднее чем за десять рабочих дней в порядке, предусмотренном частью 22 настоящей статьи.

13. Срок проведения ревизии составляет не более пятнадцати рабочих дней с даты начала ее проведения. В случае необходимости срок проведения ревизии может быть продлен управляющей компанией, но не более чем на десять рабочих дней.

14. Ревизия соответствия международной компании требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", проводится управляющей компанией посредством анализа документов и сведений, имеющихся у управляющей компании, а также документов и пояснений, представленных международной компанией по собственной инициативе или по мотивированному запросу управляющей компании в соответствии с частями 16 и 17 настоящей статьи.

15. Международная компания при проведении ревизии имеет право:

1) получать информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) направлять в управляющую компанию документы, пояснения, связанные с ее деятельностью, по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проведения ревизии и направлять в управляющую компанию возражения в отношении таких результатов, а также отдельных действий работников управляющей компании;

4) обжаловать действия (бездействие) работников управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Международная компания обязана по запросу управляющей компании представлять документы и пояснения, необходимые для проведения ревизии.

17. Управляющая компания не вправе требовать от международной компании документы и пояснения, не относящиеся к предмету ревизии.";

г) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. По итогам проведения ревизии составляется акт о результатах проведения ревизии, в котором отражаются проведенные мероприятия в рамках ревизии, перечень документов и материалов, анализировавшихся в ходе проведения ревизии, результаты ревизии. Акт о результатах проведения ревизии подписывается уполномоченным лицом управляющей компании и направляется международной компании.";

д) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. В случае выявления несоответствия международной компании требованию, предусмотренному пунктом 1 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также в случае неисполнения международной компанией обязательств, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, или непредставления документов, предусмотренных частью 71 статьи 2 настоящего Федерального закона, управляющая компания выносит международной компании представление о необходимости соблюдения указанных требований и (или) обязательств.

22. Копия представления, указанного в части 21 настоящей статьи, копия акта о результатах проведения ревизии не позднее трех рабочих дней с даты составления указанного акта вручаются международной компании или ее представителю под расписку либо передаются иным способом, свидетельствующим о дате получения копий документов международной компанией или ее представителем. Если указанными способами копию представления о необходимости соблюдения требований и (или) обязательств и (или) копию акта о результатах проведения ревизии не представляется возможным вручить международной компании или ее представителю, указанные копии документов отправляются по почте заказным письмом и считаются полученными по истечении шести рабочих дней со дня его отправки.";

е) в части 3 слова "также направляется управляющей компанией в регистрирующий орган в случае утраты международной компанией статуса участника специального административного района" заменить словами "направляется управляющей компанией в регистрирующий орган также в случае утраты международной компанией статуса участника специального административного района, за исключением утраты статуса такого участника в случаях, предусмотренных частями 9 и 91 настоящей статьи", дополнить предложением следующего содержания: "Управляющая компания направляет предусмотренное настоящей частью уведомление в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, не позднее пяти рабочих дней со дня внесения в реестр участников специального административного района записи о прекращении статуса участника специального административного района.";

ж) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа указанного документа направляет его в международную компанию в форме электронного документа и выдает международной компании составленный управляющей компанией на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного управляющей компанией от регистрирующего органа.";

з) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Статус международной компании прекращается в случае реорганизации международной компании в форме присоединения к ней юридического лица, место нахождения которого расположено за пределами территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края". Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о прекращении статуса международной компании одновременно с внесением в указанный государственный реестр записи о завершении реорганизации международной компании в форме присоединения к ней указанного юридического лица.";

и) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Статус международной компании прекращается также в случаях:

1) утраты международной компанией статуса участника специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", и поступления уведомления о прекращении статуса международной компании в регистрирующий орган в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

2) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении места нахождения международной компании за пределы территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".";

9) в статье 11:

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) заявление о намерении международной компании изменить личный закон в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;";

б) части 4-6 изложить в следующей редакции:

"4. В течение тридцати рабочих дней с даты подачи международной компанией документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, управляющая компания через уполномоченный орган, определяемый Правительством Российской Федерации, запрашивает решение Правительства Российской Федерации по вопросу о возможности регистрации международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции. По получении такого решения Правительства Российской Федерации управляющая компания направляет документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного решения Правительства Российской Федерации.

5. На основании документов, представленных управляющей компанией в соответствии с частью 4 настоящей статьи, регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения им от управляющей компании таких документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что международная компания находится в процессе исключения из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока, направляет в управляющую компанию документ, подтверждающий факт внесения такой записи в единый государственный реестр юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа указанного документа направляет его в международную компанию в форме электронного документа и выдает международной компании составленный управляющей компанией на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного управляющей компанией от регистрирующего органа.

6. Управляющая компания не позднее пяти рабочих дней со дня получения от международной компании документа, подтверждающего регистрацию международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции, направляет в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 5 настоящего Федерального закона, уведомление об исключении международной компании из единого государственного реестра юридических лиц в связи с регистрацией международной компании в иностранном государстве в порядке редомициляции по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" срока государственной регистрации, направляет в управляющую компанию документы, связанные с государственной регистрацией, либо решение об отказе в государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня получения от регистрирующего органа указанных документов направляет их в международную компанию в форме электронных документов и выдает международной компании составленные управляющей компанией на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, полученных управляющей компанией от регистрирующего органа.";

10) часть 3 статьи 13 после слов "управляющей компании" дополнить словами "или возложения функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на ранее созданное юридическое лицо".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5084) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 2 слова "в том числе объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории специального административного района" заменить словами "находящихся на территории специального административного района и предназначенных для осуществления деятельности участников специального административного района, перечень которых определяется управляющей компанией";

б) пункт 4 после слов "административного района" дополнить словами "или ранее созданное юридическое лицо и на которое возложены указанные функции";

2) статью 3 после слов "функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом" дополнить словами "или возлагает такие функции на ранее созданное юридическое лицо";

3) в пункте 4 части 2 статьи 4 слова ", крестьянских (фермерских) хозяйств" исключить;

4) в статье 5:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Основаниями для отказа в заключении договора об осуществлении деятельности по итогам рассмотрения заявки, а также основаниями для его расторжения в одностороннем порядке по требованию управляющей компании являются:

1) несоответствие заявки требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

2) подача заявки ненадлежащим лицом;

3) неисполнение существенных условий договора об осуществлении деятельности, а именно неосуществление участником деятельности, предусмотренной договором, в течение срока, определенного таким договором;

4) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом обстоятельства.";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В случае уклонения участника специального административного района от заключения договора об осуществлении деятельности в течение не менее трех месяцев после внесения в реестр участников специального административного района управляющая компания вносит в указанный реестр запись о прекращении статуса участника специального административного района.";

в) часть 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении статуса международной компании;";

г) часть 10 дополнить словами ", либо даты получения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О международных компаниях", документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении статуса международной компании, либо истечения срока, предусмотренного частью 61 настоящей статьи", дополнить предложением следующего содержания: "Управляющая компания обязана уведомить участника специального административного района о внесении записи в реестр участников специального административного района о прекращении статуса участника специального административного района не позднее 10 рабочих дней с даты внесения такой записи.";

д) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Статус участника специального административного района утрачивается:

1) с даты внесения соответствующей записи в реестр участников специального административного района в случае, предусмотренном частью 61 настоящей статьи;

2) с даты окончания срока действия договора об осуществлении деятельности либо с даты подписания сторонами соглашения о расторжении договора об осуществлении деятельности;

3) с даты вступления в законную силу решения суда о расторжении договора об осуществлении деятельности;

4) с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении статуса международной компании.";

5) в пункте 3 статьи 9 слова "третейский суд" заменить словами "арбитраж (третейское разбирательство)";

6) пункт 1 части 2 статьи 11 дополнить словами ", в котором в том числе указывается информация о результатах (промежуточных результатах) выполнения обязательств международной компании по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях", если в ранее направленных отчетах эта информация не была отражена";

7) в статье 12:

а) в части 1 первое предложение дополнить словами "и заключается с участником специального административного района";

б) в части 2 слова "договора об осуществлении деятельности, в третейский суд" заменить словами "договора об осуществлении деятельности, в арбитраж (третейское разбирательство)";

8) часть 4 статьи 13 после слов "ежегодно размещать" дополнить словами "на своем сайте";

9) в части 3 статьи 16 слова "договора об осуществлении деятельности, в третейский суд" заменить словами "договора об осуществлении деятельности, в арбитраж (третейское разбирательство)";

10) часть 3 статьи 18 после слов "управляющей компании" дополнить словами "или возложения ее функций на ранее созданное юридическое лицо".

Статья 11

1. Лицо, имеющее право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, обязано выплатить уполномоченному получателю дивиденды и (или) иные платежи, подлежащие перечислению лицом, имеющим право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, в срок, установленный в соответствии с применимым правом, или не позднее 30 дней с даты истечения указанного срока перечислить (самостоятельно или с привлечением агента) такие денежные средства на счет эскроу, который должен быть открыт лицом, имеющим право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, или агентом в целях передачи указанных денежных средств уполномоченному получателю (бенефициару).

2. Счет эскроу, указанный в настоящей статье, открывается в кредитной организации, указанной уполномоченным получателем и имеющей лицензию Банка России на осуществление банковских операций, на условиях, согласованных депонентом, бенефициаром и указанной кредитной организацией (эскроу-агентом). Кредитная организация, указанная в части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 марта 2018 года N 53-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не вправе отказать в открытии счета эскроу, указанного в настоящей статье.

3. В случае открытия счета эскроу, указанного в настоящей статье, агентом лицо, имеющее право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, должно быть заблаговременно уведомлено агентом о его открытии.

4. В случае выплаты лицом, имеющим право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, дивидендов и (или) иных платежей с использованием счета эскроу, указанного в настоящей статье, обязанность лица, имеющего право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, по выплате указанных денежных средств считается исполненной с момента поступления денежных средств на такой счет эскроу.

5. Для целей настоящей статьи:

1) термин "подконтрольная организация" используется в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

2) лицо, имеющее право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, - международная компания или иностранное лицо (иностранная структура без образования юридического лица), напрямую получающие доходы от источников в Российской Федерации и (или) от ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации, либо российское юридическое лицо, которое исполняет обязанности по перечислению дивидендов лица, имеющего право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, на основании договора, заключенного с ним;

3) уполномоченный получатель - лицо, в отношении которого иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией введены меры ограничительного характера, либо лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем (через третьих лиц) граждан Российской Федерации или физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, а также российских юридических лиц, в отношении которых иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией введены меры ограничительного характера, и имеющее право на получение дивидендов и (или) иных платежей от лица, имеющего право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации;

4) агент - лицо, которое действует на основании договора с лицом, имеющим право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, и которое является иностранной организацией, подконтрольной российскому юридическому лицу, или российским юридическим лицом;

5) дивиденды - доходы от акций или других прав, которые не являются долговыми требованиями, дающие право на участие в прибыли, а также доходы от других прав, приравненных к доходам от акций в соответствии с законодательством государства, в котором лицо, имеющее право на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, имеет постоянное место нахождения.

Статья 12

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 6 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (в редакции настоящего Федерального закона) и положения частей 13 - 15 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, к которому относится день вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения частей 1 - 19 статьи 4 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются до 1 января 2029 года.

4. До 1 января 2029 года устав международной компании подлежит приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин